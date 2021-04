La barcelonesa María Escoté empezó a trabajar en un negocio familiar mientras cursaba diseño. Desde que presentó en 2010 su primera colección en Cibeles, dejó claro a todos los apasionados por la moda cuál era su objetivo: divertirse creando. Esta diseñadora que ha vestido a grandes conocidas, ahora participa como jurado en el talent show Maestros de la Costura y continúa llevando a cabo proyectos y colaborando con marcas como Desigual.

Recientemente ha sacado una segunda colección con Desigual donde las prendas son coloridas, tropicales y salvajes, ¿cómo surgen estos diseños?

Para mi es muy importante trabajar el color. La creé cuando estábamos encerrados el año pasado por el Covid, concretamente, estaba rodeada de los cuadros de mi padre que era pintor y le encantaba dibujar flores. Era una temporada en la que necesitábamos luz, color, naturaleza, poder salir y tener ese contacto con el planeta. Es una colección con mucha energía, pensando en un verano como este donde se puede ver un poco de luz, podemos empezar a unirnos y a hacer pequeñas celebraciones. Son unos estampados con mucho color, flores y elementos de la naturaleza como el snake print.

¿Cómo diría que es el mundo creativo de María Escoté? ¿Cuáles son tus fuentes de inspiración por excelencia?

María Escoté como persona y como diseñadora es la misma. Soy una aficionada de la cultura, del arte, de la ilustración, de la música y del cine. Por lo tanto, todos estos referentes tienen mucho que ver en mis colecciones. Para mi, una de las mayores fuentes de inspiración es la naturaleza, creo que las gamas más salvajes y bonitas están ahí. Me encanta ver diferentes paisajes con diferentes luces, puestas de sol, la calle, las nuevas generaciones y la tecnología. Soy en el proceso creativo como una auténtica esponja ya que todo me puede inspirar.

¿Hay algún color que prefiera no utilizar?

Me gusta arriesgar con las gamas cromáticas, me gusta ser caótica y provocar. Esta segunda colección para Desigual considero que es una gran provocación cromática y es verdad que hay colores más neutros como los grises que me cuestan más utilizarlos, pero nunca digo: nunca, jamás. Tengo mis colores fetiches, pero no tengo ninguno tabú. Esto también está muy relacionado con mi estado de ánimo, la moda no es solo un simple acto cotidiano sino que es una forma de expresión. Hay veces que he diseñado colecciones enteras de negro y está muy relacionado con eso.

La gente se deja atrapar por las tendencias muchas veces renunciando a sus gustos por tal de ir a la moda, ¿cómo deben encontrar el estilo que más va con ellos?

La moda tiene que ser un ejercicio de expresión, de diversión y de conocimiento. Yo estoy en contra de ir con las tendencias, lo mejor es divertirse, experimentar y descubrirse a uno mismo para poder ser diferencial. Hoy en día, hay mucha competencia en todo. Lo que nos hace especiales es ser únicos y diferentes. Esa es la clave para llegar a descubrir quiénes somos.

En esta industria dar el pelotazo es muy complicado. ¿Cómo pueden los jóvenes empezar a ganar protagonismo?

Después de las grandes crisis, hay grandes oportunidades. Los jóvenes tienen la ocasión de evolucionar y de utilizar la tecnología puesto que ahora tiene un papel muy importante en la nueva forma de comunicación y de venta. Pero, sobre todo, es necesario que innoven y adapten sus marcas al nuevo momento. Tienen que enseñarnos a nosotros cómo se evoluciona en este mundo de la moda. Evidentemente, creo que es imprescindible en cualquier persona que tenga una profesión creativa tener una identidad de marca porque hay miles de prendas y lo que necesitamos es que nuestro producto sea identificado y eso solo se consigue gracias a una personalidad marcada.

María, ha sido pionera en la venta online y en haber traspasado las fronteras de nuestro país para triunfar en el extranjero. ¿Cuáles son sus próximos proyectos futuros?

Tengo una presentación importante porque es el 80 aniversario de Wonder Woman, de mi heroína favorita, y hago una colección cápsula junto a ella para celebrar este aniversario. En octubre, vuelve a salir mi próxima colección y muchas más cosas.