Un cuarto de siglo después. Se dice pronto, pero el combo malagueño No Picky, además de seguir en plena forma, está más vivo que nunca. Hasta tres vinilos van a tener editados en un 2021 que jamás olvidarán Kiko (voces y guitarras), Vogui (bajo) y el recién incorporado Charli (batería). El segundo nos atiende con distancia de seguridad y mascarilla con los ecos aún muy presentes del premio Moments 2020 que el pasado 30 de diciembre recibían en el Ateneo de Málaga, en un acto conducido por uno de sus alumnos más aventajados, el cantante y guitarrista de los esteponeros Airbag, Adolfo Díaz.

Estáis en plena ceremonia de entrega del premio y, de repente, sorpresa mayúscula desde la distancia. ¡Wild Punk Records os anuncia que reedita vuestro mítico disco Vampira!

Fue algo totalmente inesperado y que nos proporcionó un alegrón tremendo. Empezaron a pasarse vídeos de agradecimiento y el último era de Novi, el responsable del sello discográfico, dándonos la noticia. Ahora ya está en la calle el vinilo, en color rojo sangre, y queremos volver a darle a Novi las gracias por la confianza que durante todos estos años ha tenido y sigue teniendo en nosotros. «Vampira» ha sido nuestro disco más conocido en Europa e incluye el tema más escuchado, «Fiesta en el cementerio». No ha podido ser mejor regalo de aniversario, justo ahora que se cumplen dos décadas de su edición.

Marcó un antes y un después, porque de repente os ponía en el mapa del punk rock patrio.

Sonaban por entonces a tope Green Day o The Offspring y nos salió además la gira durante 15 días con Marky Ramone...

¿Y en qué situación os encontráis en este 2021, con lo mucho que ha castigado la pandemia a la música, de cara al lanzamiento de nuevas canciones?

Pues siendo una banda que nunca ha dejado de ensayar y de preparar nuevos temas, apenas hemos sacado dos referencias desde 2014. Sin embargo, nos vamos a encontrar este año con hasta tres vinilos en el mercado. Algo absolutamente excepcional. El 25 de diciembre andábamos sin batería y, a partir de recibir el premio en el Ateneo, supimos de la reedición del Vampira y en menos de diez días ya teníamos propuestas para otros dos discos.

¿Con nuevo batería, no?

Fue todo muy seguido. El día 2 de enero supimos de la edición de un EP con dos temas nuevos, que ya hemos grabado con Charli, al que hemos integrado muy rápidamente, porque ya era seguidor del grupo y formaba parte de los veleños Smoking Victims. Esta referencia para Jarama 45RPM Records tendrá una cara A cañera y otra B que viene a ser bubblegum. Una canción va sobre el vudú y la otra es una historia de amor zombie. Es lo que te puedo anticipar. Del tercer disco supimos el día 8 de enero, un día antes de cerrar la incorporación de Charli. Al hablar con Novi, de Wild Punk, sobre la intención de autoeditarnos un disco con nuevo material, de volver a entrar en el estudio este mismo año, nos dijo que él se encargaría de lanzarlo.

¿Cuál es vuestro proceso más habitual para componer?

Cada grupo tiene su método. En nuestro caso, cuando ya está la letra lista, nos juntamos Kiko y yo, con la acústica, y la vamos adornando. Durante la pandemia, además, hemos podido acumular bastante material. Porque quedábamos un viernes para cenar y ponernos a tocar y a experimentar nuevas melodías.

Tras casi dos décadas de trayectoria, en la anterior crisis, la autoedición fue la fórmula para seguir en tiendas. ¿Podéis recomendarla a quien empieza hoy?

A alguien joven no puedes decirle rotundamente que lo haga. Para nosotros con una trayectoria nos hizo ver que no es fácil asumir ese riesgo. Pero actualmente los precios pueden permitirte lanzar una edición baratita de 200 singles. Puedes empezar con un formato pequeño y, si lo petas, adelante. Las redes además son muy importantes, al poder editar sin llegar al formato físico. Todo aquellos que crean en sus canciones, que no se lo piensen e inviertan en ellas.

Acerca de esas redes, os acabamos de ver cómo andáis bastante activos en Instagram.

Somos @no_picky_64, sí. Pero de manera individual también se nos puede localizar como @kikolette o @vogui. Incluso acabamos de grabar unos temas en @roostermalagarockbar para que no se nos pierda de vista [Risas].