Fuerza Nueva, la subversiva unión del grupo granadino con el Niño de Elche, está de gira. Mientras, Los Planetas siguen publicando canciones por su cuenta, y una de las últimas es ‘El negacionista’, donde acusan a gobiernos y medios.

El disco de Fuerza Nueva vio la luz en otoño de 2019. Casi parece que sea el siglo pasado.

Pero sigue estando de máxima actualidad, y seguirá estándolo, porque habla de cómo el fascismo está impregnando la vida en todo el mundo de una forma muy radical. En todo este tiempo no hemos podido trabajar, ni nosotros ni nuestros amigos que tienen salas y productoras. Es bastante fascista todo esto, ¿no? Esa imposibilidad de reunirte, de moverte libremente, atenta contra los derechos.

Se usa mucho la palabra 'fascista'. ¿No se ha devaluado?

Sí. Ya está totalmente devaluada. Tiene un significado diferente al que tenía hace 30 u 80 años. Pero tiende a identificarse con las personas que cercenan las libertades de otros.

¿Le parece que los confinamientos han sido excesivos?

No lo sé, lo que es excesivo es no tener acceso a la información de forma correcta. Me gustaría que hubiera una explicación un poco satisfactoria de por qué toda la humanidad ha estado encerrada durante un año.

Hablan de ello, como Los Planetas, en la canción 'El negacionista', con cita a Miguel Bosé.

Me parece extraño que prácticamente cualquier persona que cuestione el funcionamiento del sistema sea tachada de terraplanista o algo así. Lo que dice la canción es que te puedes convertir en seguidor de Miguel Bosé si lo que siguen contando son cosas tan estúpidas como las que cuenta él.

Por su parte, con Fuerza Nueva se han dedicado a recoger canciones populares y tergiversar su significado en la tradición del situacionista Guy Debord. ¿Cómo surgió esta idea?

La idea fue del Niño de Elche y de Pedro G. Romero, y viene de coger símbolos y cambiarlos de contexto, de colocar un petardo en la visión de la realidad dominada por los medios. A ver si se consigue que la gente coja otra perspectiva a través de esa grieta, que piense por sí misma, no por la propaganda ni el adoctrinamiento

Convirtieron 'Els segadors' en la' Canción para los obreros de Seat'. ¿Una letra anónima que recogió Debord en Barcelona a finales de los 70 o principios de los 80?

Estuvo recopilando canciones populares por aquí y escribiendo letras revolucionarias que cambiaban el sentido de esta melodía popular, y una de las que recogió fue Els segadors, que entonces no era todavía el himno oficial catalán y que tiene un origen anarquista.

El vídeo deslizaba una imagen de Puigdemont y, naturalmente, desató el ruido en las redes.

Hacemos música para llamar un poco la atención, así que me parece bien. Lo que no parece bien es que haya quien te insulte, y encima presumiendo de ser de izquierdas y cosas así. Si no te gusta lo que canto, no hace falta que te pares a escucharlo siquiera. Somos unos simples cantantes.

En 'El sol' conectan el himno de España con el mundo musulmán.

Parece que la melodía del himno tiene un origen árabe y le pusimos la letra apelando a eso. España no puede ignorar la enorme influencia que ha tenido el mundo árabe en su cultura y desarrollo.

Tras este limbo, ¿habrá más canciones de Fuerza Nueva?

Con el confinamiento, y estando Paco en Madrid y nosotros en Granada, no hemos podido quedar para ensayar ni para hacer cosas nuevas. Me gustaría, porque es un lujo y un placer trabajar con él. Pero si no te ves en muchos meses es difícil que la energía siga adelante, y Paco tiene muchos proyectos. Planteado no está.

Los Planetas sí van sacando canciones. ¿Irán a un álbum?

La situación no nos permite hacer planes a largo plazo, y de momento vamos haciendo canciones. El 21 de mayo sacaremos el vinilo de 'El rey de España', con 'El apocalipsis zombie' en la cara B.