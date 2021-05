El Museo Picasso Málaga presentó ayer Picasso e Historia, un completo volumen compuesto por once ensayos que ofrecen una aproximación a la obra de Picasso «distinta a la tradicional, primando una contextualización histórica que ofrece claves para una lectura desde el tiempo presente enlazándolo con otras tradiciones intelectuales», aseguran los responsables del centro artístico.

El libro, coordinado por José Lebrero (director de la pinacoteca) y Pepe Karmel (profesor de Historia del Arte de la Universidad de Nueva York) y ya disponible en librerías, recoge once ensayos que suponen una aproximación alejada de aquellos enfoques predominantes en la literatura picassiana de las últimas décadas, basados principalmente en aspectos formales, semiológicos y biográficos. Sin embargo, Picasso no fue ajeno a la confrontación entre ideologías políticas, la lucha contra el colonialismo o los efectos psicológicos de la modernización. Su larga vida transcurrió ligada a momentos de gran agitación, en distintos ámbitos geográficos, unidos a la transformación de la modernidad. Y eso, que no le era ajeno al genio de La Merced, tenía que incluirse en el estudio de su corpus artístico.

De este modo, la contextualización histórica de este libro favorece el conocimiento de la obra de Picasso en «una doble dirección». Por un lado, aquella que enmarca y vincula su producción artística con espacios geográficos y tiempos históricos concretos. Por otro lado, justifica la proyección de su legado en la obra de artistas e intelectuales pertenecientes a lugares alejados del circuito euro-norteamericano.

La obra se divide en dos periodos, 1910-1945 y 1945-1970. En el primero de ellos se analizan los inicios de Picasso en París, el cubismo y la vanguardia, la mirada sobre el periodo de entreguerras y la aparición del fascismo y los escritos sobre la cuestión de género y la sexualidad, entre otros.

En el segundo, los autores abordan la llegada del franquismo, el análisis sobre la larga posguerra y la Guerra Fría o sobre el proceso de descolonización, asuntos a los que Picasso dedicó numerosas reflexiones, muchas de las cuales se manifiestan en su obra, a veces de forma explícita, otras más sutiles, pero todas ellas influyeron en la actividad y creación del artista.

Pepe Karmel, José Lebrero, David Cottington, Neil Cox, Charles W. Haxthausen, Eugenio Carmona, Sônia Salzstein, Rocío Robles Tardío, María Dolores Jiménez-Blanco, Stephen Petersen y Joshua I. Cohen son las firmas que analizan y reformulan la obra de Picasso.