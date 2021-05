Vaya cartelazo que se ha marcado el Canela Party para su regreso tras los peores estragos de la pandemia. Apuesta por Halloween y se celebrará el 31 de octubre, en la plaza de toros de Torremolinos. Sí, en esa fecha y en ese lugar se desarrollará lo que los organizadores llaman "The night of the living pitote", el Canelaween. ¿Que quiénes se subirán al escenario? Apuntad: Sleaford Mods, Califato 3/4, Melenas, La Trinidad, Mujeres y No Picky. Las entradas, a la venta en la web oficial.

"Un hooligan de mediana edad que va soltando improperios en voz alta por la calle mientras a su alrededor la gente elude el contacto visual y cambia de acera y un tipo con aspecto de sin techo que asiente con la cabeza y pega tragos a la enésima lata de cerveza del día son, sin duda, las estrellas del pop que este siglo XXI merece. Y ahí están Jason Williamson y Andrew Fearn para reclamar el puesto. Pero más allá de su extraordinaria (por extrañamente ordinaria) propuesta estética, un espejo que refleja el apocalipsis cotidiano que la Gran Bretaña pija del Brexit pretende esconder bajo la moqueta, existen un buen montón de argumentos para sostener que los Sleaford Mods son el grupo inglés más relevante de la última década". Palabra de Rafa Tapounet, crítico de 'El Periódico', aval de sobra para no perderse a este dúo torrencial.

Califato 3/4 es uno de los combos andaluces del momento. Su filosofía, «combinar electrónica avanzada con músicas enraizadas en la tradición popular andaluza para crear un folklore propio que mira hacia el pasado y hacia el futuro», es cada vez más conocida y disfrutada por los melómanos más inquietos. 'La contraçeña', su segundo álbum, expande las coordenadas de su universo.

¿Qué decir de La Trinidad? Su primer disco completo, Los edificios que se derrumban, está lleno de preciosos escupitajos, diatribas a lomos de melodías infecciosas y ritmos trotones; música con buzz y fuzz, rock con roll, descaro y actitud argumentada.

No Picky demostrarán que su fiesta punk lleva 25 años, y que no hay visos de que desenchufen los instrumentos. En el ADN del trío malagueño, formación que nació en 1994, no parece habitar la célula de la muerte. Ellos siempre fueron unos zombies entregados a la diversión, los Ramones y el surf. Su música suena a diversión, posiblemente uno de los secretos de la longevidad de la banda.

Melenas se ha convertido en una de las bandas que más ha dado que hablar en la escena garage-pop de nuestro país. Sus canciones con guitarras y voces llenas de reverb son un alarde de pop atemporal con estilo propio, fresco y, a la vez, con solera. En 2020 publicaron su segundo álbum de estudio, Días Raros, incluido en numerosas listas como uno de los mejores del año. Ojo, que Henry Rollins citó al grupo en su podcast como uno de sus grandes descubrimientos de estas fechas.

Pol, Yago y Arnau son Mujeres, una veterana banda ya en esto de hacer canciones pop bailable basadas en sentimientos angustiosos. Lanzaron el año pasado el que muchos consideran su álbum de madurez, 'Siento muerte'.