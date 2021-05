Elísabet Benavent tiene un estilo tan propio que ya es toda una marca en sí mismo. Por eso no es de extrañar que sus libros sean todo un fenómeno literario. Lo fue la saga de Valeria –que hace un año daba el salto a la pequela pantalla de la mano de Netflix– y lo está siendo ahora su último libro, 'El arte de engañar al karma' (Suma, 2021). En él, la valenciana cuenta la historia de Catalina, «una actriz frustrada que piensa que ha tenido mala suerte en la vida y que, por casualidad, encuentra en un desván unos cuadros de su tía que decide venderlos para sacarse una ‘pelillas’. La cosa es que la suerte es muy puñetera y esta le da la oportunidad de interpretar el papel de su vida. El problema es que nadie debe notar que está actuando para que todo salga bien. A partir de ahí, pasan un montón de cosas», relata su autora.

En estas páginas, la de 'El arte de engañar al karma', hay mucho amor, sexo, arte y, sobre todo, mucha vida.

Con la que está cayendo y con una ‘reactivación’ de la vida tan extraña como la que estamos viviendo, me apetecía llenar un libro con vida, con personajes que se mueven mucho sin restricciones (ya con la pandemia superada). Quería que los personajes vivieran todo lo que ahora nosotros no podemos.

Cata, la protagonista, es feminista, descarada y reflexiva. Un personaje que atrapa al lector...

Cuando me siento a escribir lo que busco es entretenerme. Busco meterme en la historia y olvidarme de todo lo demás. Con Catalina lo tuve muy fácil porque es un personaje muy agradable de ponerse en su piel.

Te cito: «La mentira es como una escalera hacia abajo con forma de caracol, en la que cuantos más peldaños bajas, más te hundes y más te pierdes».

Lo dice la madre de Catalina y es una enseñanza muy valiosa. Mi madre, que es un pozo sin fondo del refranero español, dice que las mentiras tienen las patas muy cortas y que los mentirosos tienen que tener mucha memoria. Reflexiono sobre la mentira ya que, en tiempos del postureo, no es que estemos todo el tiempo mintiendo, pero quizás sí interpretando un papel. No obstante, soy una gran defensora de la naturalidad en las redes. Con la mentira, cuanto más la alargas, más te pierdes.

Sí, pero la historia gira alrededor de una mentira que todos animan a construir.

Muchas veces la sociedad te empuja a interpretar un papel, lo que pasa es que ella [Catalina] va a tener su propio camino a través de la mentira, y esta le va a servir de trampolín para encontrar qué es en realidad lo que le acelera el corazón (porque está empecinada en el sueño que tuvo de jovencita y frustrada por no conseguirlo). A través de esta mentira abre un poco los ojos.

¿Qué es más difícil: inventarse otra vida o construir una vida irreal?

No lo sé. Me es muy fácil meterme en la historia porque sólo pasa lo que yo quiero que pase. Soy como la mano que mece la cuna y decido en cada momento. Mi motivación es: «¿Qué quieres vivir hoy?», y con ello me siento a escribir. Es una gozada escribir e inventar. A veces escribo cosas que me gustaría vivir.

¿Es lo mismo engañar que mentir?

Para mí sí, pero muchas veces mentimos más por omisión que por palabras. De todas formas le damos demasiada importancia a la verdad. No soy fan de la mentira, porque tengo muy mala memoria, pero muchas veces nos hace la vida más fácil. Es bueno omitir ciertas verdades que no suman. Conforme iba escribiendo me iba dando cuenta del peso y la mochila que supone una mentira.

¿El amor es tramposo?

Cuando estás enamorado vives en una montaña rusa de emociones y cualquier cosa te puede parecer algo que no es. Hasta que uno no encuentra un amor maduro no empieza a ver la realidad tal y como es. Yo diría que es tramposo y bonito porque te hace ver la vida, igual no como es, pero sí de una manera más benigna.

¿Se puede vivir siendo un personaje?

Sí, porque no somos personajes pero sí tenemos diferentes caras para cada una de las situaciones de nuestra vida. El ser humano tiene una capacidad brutal de ir acomodándose a las situaciones. Me parece maravilloso.

¿Crees en el destino y las casualidades?

No mucho porque nos resguardamos muchas veces en el destino para no tomar decisiones. Me gusta sentirme dueña de mi vida. Con el karma me pasa lo mismo. No sé si creo en él.

Vas a libro por año, ¿cómo lo haces?

Durmiendo muy poco.

Ese ritmo demuestra que contigo no van los bloqueos.

Sí que me bloqueo. Me crea vértigo pensar que hay ciertas expectativas y me da miedo decepcionar al lector y al editor. Esa sensación de responsabilidad se torna a veces en un bloqueo heavy del que me cuesta salir. Cuando esto me ocurre, me alejo de la historia, salgo un poco y vivo para contar.

Tus textos se han trasladado a una serie de televisión y pronto Fuimos canciones se estrenará en cines. ¿Qué sueño te falta por hacer realidad?

¡Un montón! Me gustaría aprender más del sector audiovisual, por ejemplo. Y me gustaría que mis libros visitaran más países. Para mí esto es una carrera de fondo.