José Javier Arenas es especialista en farmacia hospitalaria y trabaja en el Costa del Sol de Marbella. Nació en Granada en 1985 y, desde 2010, vive en Málaga. Esa es su personalidad, digamos, de día, la oficial, la seria. Pero tiene otra identidad en la que se llama JJ Arevi, en esa otra cara o faceta de su personalidad es un autor de novelas de fantasía que ha llamado la atención de los lectores con 'La casa de Albián' (Ediciones Oblicuas), una ficción que es la primera parte de la saga 'Los doce hijos', una trilogía fantástica que lleva al lector a un estado imperial tirano en un continente llamado Allegaia, donde la magia, antaño fuente de equilibrio entre once casas que gobernaban en once reinos independientes, se ha convertido en casi un mito del pasado.

Hay hasta ocho personajes que viven ajenos a su papel en la historia, de forma que el peso de la trama, al menos en esta primera parte, recae sobre dos jóvenes de estratos sociales diferentes entre los que surgirá una historia de afecto difícil de clasificar. Es una novela muy bien escrita, con personajes muy definidos capaces de lo mejor y lo peor, que encierra una historia totalizadora capaz de envolver a los lectores más exigentes.

¿Cuándo surge la obra? "Es algo que llevo rumiando desde hace muchos años. Te diría que desde pequeño. Era un niño muy creativo, muy fantasioso, que a veces no encajaba por ser diferente a lo normativo en aquel momento, al menos, en la sociedad y tiempo en el que crecí. A menudo necesitaba evadirme y acabé creando un mundo fantástico en que podía sentirme libre, ser cualquier cosa que pudiera desear o, incluso, relacionarme con quien quisiera sin sentirme juzgado. A aquel mundo le di el nombre Allegaïa, y con el paso del tiempo se fue sustentando sobre naciones, ciudades y montañas, se fue nutriendo de secretos de familia, de luchas de poder, y acabó sirviendo de escenario para la historia del mago blanco y del mago negro, una amistad compleja que terminaría transformándose en un amor imposible. Con la madurez, los años y las experiencias eso acabó solidificándose y opté por plasmar la historia en el papel, en la trilogía fantástica denominada 'Los doce hijos".

JJ Arevi asegura que hay muchos prejuicios y desconocimientos acerca del género fantástico. "Realmente está demostrado que la fantasía sí que gusta. Hay éxitos muy recientes en el mundo audiovisual como Juego de Tronos o The Witcher que vienen de la literatura fantástica. Lo que ocurre es que a priori la gente no confía en su imaginación, ni espera nada especial de la historia escrita. Piensan que solo van a leer capítulos vacíos llenos de hechizos y dragones. Pero cuando abren su mente un día cualquiera, descubren a un Harry Potter que es poco más que un marginado que debe de enfrentarse a situaciones muy duras durante la adolescencia, o que están acompañando a un Sam Sagaz que es capaz de dar la vida por lealtad hacia un verdadero amigo. Cuando se atreven a abrir un libro de fantasía, los lectores acaban dándose cuenta de que en su interior también se representa la vida real, sólo que esa realidad está envuelta en un halo de magia que normalmente esconde metáforas complejas".

La novela, dice, retrata la realidad que nos rondea, al menos la que le es más cercana a su autor. "La primera entrega de la saga, 'La casa de Albián', explora temas como la llegada de la madurez, el egoísmo del ser humano, la búsqueda de ideales y, también, la posibilidad de enamorarse de una persona del mismo sexo. Aunque no se profundiza mucho en estos temas en este primer tomo, en el segundo ahondamos muchísimo más. Ahora mismo el editor y yo estamos apuntalando la segunda parte de la trilogía que saldrá a la venta a final de 2021. Se llamará 'Sombra de una estrella oscura' y tendrá lugar un año y medio después del final de 'La casa de Albián'. Los personajes han crecido, han sufrido, y han cambiado. Ya no van a ser adolescentes que se acaban de caer del guindo. En esta novela, mucho más extensa, compleja y oscura, ahondaremos en cuestiones como el sacrificio por el bien común, las distintas opciones que puede tener el amor, o cómo naciones cercanas pueden ser diametralmente opuestas en cuanto a ciertos aspectos culturales o educacionales. También he querido dar más valor a la igualdad entre sexos con nuevos personajes y linajes que me han permitido imaginar estructuras sociales distintas a las que vivimos", recalca.

Este autor publicó en 2018 su primera novela 'El color de las estrellas' (Ediciones Oblicuas).