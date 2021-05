Celebraba el pasado 2020 sus 30 años de carrera en la música con un proyecto en forma de disco y gira llamado 30… y tanto, que se tuvo que posponer por la pandemia, ¿no?

Llevábamos 11 conciertos de esa gira, que era distinta a las demás porque, precisamente era eso, una celebración de esos 30 años. 11 conciertos irrepetibles y muy emotivos. Desgraciadamente, llegó esta situación que nadie esperaba y se vio truncado el proyecto.

¿Cómo ha vivido todo ese periodo en que tendría que cancelar sus actuaciones?

Me imagino que como la mayoría de la gente, con mucha rabia, impotencia, intranquilidad y sufrimiento ante una situación tan adversa, tan nueva y tan terrible. Había momentos de estar muy abatido realmente. Empecé a animarme cuando se nos ocurrió comenzar a buscar temas y a diseñar un nuevo trabajo que va a salir antes de acabar el año y cuando también ya supe que podíamos empezar de otra forma a reemprender la gira, aunque fuera con más shows, reduciendo el espectáculo. La cuestión era volver otra vez a la carretera y subir al escenario.

Me cuenta que va a sacar otro disco nuevo a final de año…

El de 30...y tanto ya salió el año pasado y hemos aprovechado para buscar temas para un nuevo trabajo. Hicimos una gira de 30… y tanto que tendría que haber terminado ahora en enero de 2021, pero todos los planes se han visto trastocados. Tenemos intención de seguir de gira este año completo y el que viene lo haremos con el nuevo trabajo. Se ha tenido que cambiar todo, pero lo importante es tener la ilusión y las ganas de estar ahí. El nuevo trabajo es totalmente positivo, optimista, con todas las canciones muy alegres, un canto a la vida muy colorista, lo que nos hace falta a todos.

¿Cómo ha visto y ve que le afecta al mundo de la cultura esta crisis?

Nos ha afectado a todos muchísimo, pero en el terreno musical ha sido muy duro, no solo para los que se ven en el escenario sino para los equipos que hay detrás, fotógrafos, técnicos y oficinas, todo se ha visto muy mermado y dañado por este parón, porque ha imposibilitado el hecho de trabajar. Ahora intentamos hacer lo que sea. Hay ciudades en las que hago dos pases, uno a mediodía y otro por la tarde. Yo me amoldo. Había vivido matinales cuando empezaba y me hacen mucha ilusión. En estos momentos hay que intentar generársela al público y poner de tu parte para volver al escenario.

¿Su voz resiste dos veces al día?

Es algo en que nos encontramos inmersos en estos momentos. Ya hemos hecho en Barcelona dos conciertos con doble pase y otro en Elche, igual. Hasta que no se normalice un poco la situación y actuemos ya al aire libre, tenemos que hacerlo así. Estamos entrenados para lo que haga falta.

¿La gente ha seguido oyendo música a pesar de no poder acudir a los conciertos?

Sí, pienso que ha sido como un bálsamo para la gente en estos momentos tan caóticos. Creo que ha sido muy buena compañía. Hemos acompañado al público en circunstancias tremendamente delicadas y duras. La música siempre es algo que nos acompaña y que nos puede aliviar cualquier dolor.

¿Cómo ve que se están implantando las medidas de seguridad en teatros y auditorios?

Hay que trasladar a la gente que, de momento, todo lo que hemos hecho es totalmente seguro. Proyectamos lo que siempre se ha dicho con el lema de que la cultura es segura porque realmente es así. Nosotros seguimos una serie de protocolos y de restricciones sanitarias en cada lugar que vamos para tener la tranquilidad todos, los que trabajamos allí y quienes van a venir de público, por lo tanto, que la gente esté tranquila en ese aspecto.

30 años en la música... Hábleme de eso.

Empecé, en realidad, a cantar en orquestas y como profesional a los 16 años. Soy una persona de seguir disfrutando, de querer evolucionar, de no estancarme. Me he dado cuenta de que ha pasado muy rápido el tiempo. Es una mochila que pesa bastante porque existe una gran experiencia, pero a la vez sigue habiendo aquella ilusión por hacer cosas nuevas, por intentar sorprender al público y creo que eso es clave en este trabajo. Las funciones se han duplicado para que todo el mundo tenga acceso.

¿Se siente satisfecho con el éxito obtenido en todos estos años de trayectoria?

Más que satisfecho. Me considero una persona totalmente realizada a nivel personal y profesional. Me siento un privilegiado. Después de 30 años, seguir vinculado a este mundo y tener a ese público tan fiel que siempre me recibe con los brazos abiertos, me hace sentirme feliz.

Coménteme los principales temas de este disco y los que destacará en el concierto…

Se hizo difícil recopilar 30 años en un solo trabajo. Quisimos recuperar las canciones que no podían faltar, que siempre han sido mi columna vertebral, que son obvias y, a la vez, rescatar alguna que pensaba que a lo mejor había pasado desapercibida y con el tiempo me apetecía retomar. Siempre tiene un atractivo especial volver a revestir esas canciones y volver a versionarlas. Fue duro porque ya he hecho muchas versiones de esos temas, pero también divertido. En el show hemos intentado crear una primera parte muy pensada para ese público fiel de esos 30 años. Para ello, hemos recuperado canciones que no cantaba desde hace mucho tiempo y algunas, ni siquiera en vivo. La gente se va a sorprender y lo notas, que, conforme van apareciendo las melodías al espectador le traen muy buenos recuerdos.