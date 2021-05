El novelista cordobés Francisco José Jurado ha publicado en Algaida Dos mundos en guerra, una innovadora novela que aborda una madrugada de la batalla del Ebro, justo cuando el Ejército Nacional estaba a punto de vencer a la República, y se produce un lapsus: nueve horas sin que haya ninguna escaramuza. ¿A qué se debió ese parón? ¿Qué pueden pintar aquí Orson Welles y la radio?

Dos mundos en guerra, publicado por la editorial Algaida, es su nueva novela. Traza usted un arriesgado y a la vez valiente salto mortal en el aire al pasar del género negro al histórico. ¿Qué le lleva a cambiar de género y cuál es la idea que origina este libro tan atrevido?

Sí, es cierto, en esta tercera novela aparco el género negro (aunque no del todo, pues en Dos mundos en guerra también hay un asesinato de fondo que vertebra gran parte de la trama) y debuto en el histórico. Básicamente, porque esta historia requiere ese género para ser contada, pues narra unos hechos ocurridos durante la madrugada del día 30 de octubre de 1938, en plena batalla del Ebro. Unos extraños hechos muy poco estudiados por los especialistas, y que pudieron ser decisivos para la guerra civil y para nuestra historia posterior. Y la idea que originó este libro fue muy simple: quería reflejar lo absurdo de la guerra y el miedo y la soledad de los combatientes.

¿Cuál fue la chispa?

Me vino a la mente la imagen de dos hombres que, por ejemplo, se quedasen heridos en tierra de nadie tras un asalto o ataque, solos y sangrando, da igual en qué guerra, si medieval, napoleónica o en el Antiguo Egipto; escuchando cada uno los lamentos del otro. Luego, a esa idea, se le sumó mi afición a la historiografía militar, en concreto a la del siglo XX. Y vi que había muchas lagunas muy aprovechables desde el punto de vista literario. Por ejemplo, ese día, el 30 de octubre de 1938, cuando el ejército nacional estaba a punto de derrotar por completo a los republicanos, de destrozarlos. Eso habría acabado con la guerra en ese otoño, tras caer irremisiblemente toda Cataluña. Y, sin embargo, se paralizaron los combates durante nueve horas. Muy extraño. Y me dije: aquí hay una novela.

La Guerra Civil ha sido objeto de numerosos libros a lo largo de décadas, prácticamente desde que terminó el conflicto. Nos fascina. ¿Por qué la Guerra Civil y por qué ahora?

Sí, nos atrae de forma magnética. No sólo a los españoles, ¡ojo! Téngase en cuenta que fue un acontecimiento de tan grandísimo calado (nacional e internacional), que es normal que aún se siga hablando, escribiendo e investigando sobre la misma. Desde el punto de vista militar, fue una guerra bisagra, pues en su inicio, en 1936 y principios del 37, tanto las tácticas, las armas y los movimientos de tropas más parecían herederos de la I Guerra Mundial y de las batallas coloniales de África, dígase en Marruecos o las contiendas Boers de Sudáfrica. Sin embargo, a partir del verano del 37, se convierte en el germen probatorio para la II Guerra Mundial, en la guerra industrial que hoy conocemos. Lo cual la hace muy interesante. Y obviamente para nosotros los españoles, además, supuso un trauma nacional muy complicado de superar (de hecho, hay gentecilla empeñada en que nunca lo hagamos). Pero esto, hasta cierto punto es normal. Por ejemplo, los Estados Unidos aún tienen cicatrices de su guerra civil. ¡Y fue a mediados del siglo XIX!

¿Por qué la aborda usted ahora?

Porque creía que había aspectos no narrados hasta ahora. Y quería contarla desde el punto de vista de los soldados. No desde una óptica política, o de lo que ocurrió en la retaguardia en ambos bandos. No. De eso ya hay muchas novelas y películas. Malas y muy malas. Yo lo que he querido escribir es una novela sobre las personas que luchaban unos contra otros. Y que terminan descubriendo que son muy parecidos entre ellos.

¿Es este libro un intento de acercarnos más a un pasado demasiado incómodo? ¿Considera que sigue latiendo el sentimiento de guerracivilismo en la sociedad de hoy?

Bueno, vayamos por partes. Este libro es una novela de aventuras, y de espías, con un asesinato de por medio. Por tanto, a través de la ficción, intento que los lectores conozcan aspectos poco estudiados y muy extraños que ocurrieron durante la guerra civil. Y que les guste y se diviertan leyendo. Respecto al guerracivilismo, siempre he creído que el pueblo español es propenso al enfrentamiento. Somos así. Es lo que hay. De hecho, la vida política actual muestra síntomas de esto que digo. Ahora bien, eso no significa que vayamos a repetir nuestra triste historia. En primer lugar, porque en los años 30, España estaba enferma de miseria, hambre, analfabetismo… Ahora, no. Tampoco digo que vivamos en un mundo feliz, pero no es lo mismo. Es obvio. Además, tenemos la cobertura institucional de Europa y, en fin, unas circunstancias sociales, nacionales y jurídicas completamente distintas que hacen que (por mucho que lo intenten algunos para sacarle rédito político a corto plazo ), las desavenencias se resuelvan de modo civilizado.

¿Cree que hay que dejar atrás ya ésta cicatriz o, por el contrario, abordarla desde la literatura es una forma de ayudar a que se cierre?

Esa cicatriz hay que cauterizarla. as cicatrices son recuerdos de algo malo que no acabó con nosotros, y que nos ayuda a ser más fuertes. Y abordarla desde la literatura puede ser una ayuda, desde luego. Y también desde la ciencia. Con mayúscula. Dejársela a los historiadores. Desde luego lo que es intolerable es usarla para el bastardeo político y como arma de enfrentamiento en pleno siglo XXI. Eso mejor dejarlo ya.

La novela transcurre el 30 de octubre de 1938. Cuando el Ejército nacional tenía prácticamente abatido al republicano, los combates se detienen durante nueve horas. Y ese hecho extraño se une con las emisiones radiofónicas de Orson Welles que conmovieron y asustaron al mundo ante la inminencia de un supuesto ataque alienígena. Fue un momento casi apocalíptico, en ambas orillas del Atlántico. Como el actual con esta pandemia. ¿Qué paralelismos encuentra?

Que no hubiera combates y se paralizase el frente por completo me intrigó. Mucho. Ahí es donde se encuentra el motor narrativo de la novela. La excusa que ambos ejércitos dan es la lluvia. Y era verdad que llovió, pero también diluvió los días de antes y después y siguieron combatiendo. Quizás la razón más lógica es que ambos contendientes estuvieran exhaustos, y necesitaran reponer armas, alimentos y tropas. Quizás. Pero yo me pregunté: ¿y si la razón para detener la guerra estuviera muy lejos del Ebro; en concreto, en Nueva York? Ese día, el 30 de octubre de 1938, Orson Welles emitió su radioteatro en la RKO La guerra de los Mundos. Y me dije: ¿qué habría ocurrido si las estaciones de radio-escucha republicanas en los Pirineos, y las estaciones nacionales en el Cantábrico o en Londres hubiesen captado esa emisión..., o una parte de ella? Porque si uno está pegando tiros en un hoyo, perdido en un agujero lejano del mundo, y de repente escucha que los marcianos están destruyendo fácilmente los Estados Unidos y aplastando a su ejército..., lo más lógico es pararte y hablar con los que tienes enfrente para ver qué diablos está ocurriendo. Y en ese punto empieza la novela. Y apunta usted que fue un momento crítico, apocalíptico. Es verdad. Los años 30 fueron convulsos, demasiado tremendos. Además, venían de la Gran Guerra mundial, y de pasar las gravísimas epidemias de gripe de 1917 y 1918. Y sin medicamentos. En fin, creo que ellos lo pasaron bastante peor que nosotros.