Su octavo poemario llega ocho años después del anterior y, pese a que escribió 'Estrella rota' antes de la Covid, la poesía de Enrique Juncosa es más actual que nunca por los nuevos temas que aborda respecto a sus obras precedentes. «Curiosamente, algunos parecen pensados ahora y tienen aún más relevancia por todo lo que está ocurriendo», afirma el mallorquín sobre sus textos «crepusculares», según los define. La enfermedad, la vida que se va acabando poco a poco, el final de las cosas y otras muchas reflexiones componen un libro «con un tono más fuerte y más directo que los anteriores, menos culturalista», añade. El también comisario artístico presenta el libro mañana en el Centro Cultural La Malagueta, a partir de las 19.00 horas.

Pero no solo refleja este tipo de temas, ya que Juncosa también echa mano de la ironía, como por ejemplo cuando trata el fracaso de las relaciones sentimentales y al mismo tiempo lo compensa con relaciones sexuales esporádicas. Y el poeta vuelve a los recuerdos de sus numerosos viajes, esta vez sin tanto barroquismo, aunque continúa combinando intimidad y un entorno extraño, que ahora no concreta, porque «da igual que un gran río esté en Birmania o en la Patagonia. Antes los mencionaba, pero había gente que me reprochaba que tenía que buscar los nombres porque no sabía dónde estaban», nos dice.

Enrique Juncosa está fuertemente vinculado a nuestra ciudad: su hermana Helena es la actual directora del Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga y ahora mismo está 'en cartel' en el Museo Picasso Málaga como comisario de la muestera de Miquel Barceló en el Museo Picasso Málaga.