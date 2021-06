Karnawal

Dirección: Juan Pablo Félix

Intérpretes: Martin López Lacci, Alfredo Castro, Monica Lairana y Diego Cremonesi

Las películas protagonizadas por un adolescente callado, casi catatónico, azuzado por unos alrededores familiares caóticos y la confusión propia de su edad, son, a estas alturas, todo un subgénero cinematográfico. Sin ir más lejos, el Festival de Málaga exhibió, y premió, en su pasada edición, la más que interesante 'Blanco de verano', de Rodrigo Ruiz Patterson; un coming of age que sabía encontrar el difícil equilibrio entre el melodrama familiar y el dibujo de las aristas más perturbadores de su chaval protagonista. 'Karnawal' es harina de otro costal: si la cinta mexicana se beneficiaba de un director absolutamente en control, al mando, aquí tenemos a un realizador, Juan Pablo Félix, desbordado por una historia a la que ha querido sumar demasiadas implicaciones.

Porque aquí hay un drama sobre una familia rota que se reencuentra, un thriller sobre pendencieros y una de esas películas de jóvenes que aspiran a salir de su realidad sin horizontes a través de su devoción artística (en este caso, el malambo, una danza folclórica argentina); piezas que no acaban de encajar en el dibujo completo del relato, que se pelean consigo mismas. No contribuyen las interpretaciones de buena parte del elenco, anticarismáticas, rígidas, plúmbeas; salvo, claro, la de Alfredo Castro, que sabe jugar con su padre, entre la picaresca del gañán y el peligro genuino, con su habitual registro al borde del over the top (y que termina haciendo que el espectador se pregunte: ¿Por qué no se hizo una película sólo sobre este personaje?).