Ama

Dirección: Júlia de Paz

Intérpretes: Tamara Casellas, Leire Marín

Lo fácil, pero lo peligroso, a la hora de reivindicar los derechos de las mujeres es convertirlas en superheroínas, seres humanos dotados con unos poderes naturalmente extraordinarios, casi divinos, para afrontar tareas que, oh, siempre han sido asociadas al género. Todavía no se habla de sus debilidades y sus derrotas, que las tienen, de sus dudas y dilemas, que también, de sus incapacidades; en definitiva, aún no se les concede el derecho a ser débiles, a equivocarse. Por eso me ha gustado tanto 'Ama', porque con tanta inteligencia como discreción, sin alzar la voz, Júlia de Paz derrumba muchos mitos cotidianos asociados a la feminidad.

El comienzo de la película retrata a su protagonista, a bocajarro, pero también a nosotros mismos: descubrimos a una madre irresponsable, más que negligente, y nos descubrimos a nosotros, desde la ventana, detrás de la cortina, juzgándola sin conocerla, atacándola en nuestro fuero interno por incumplir flagrantemente una obligación que hemos vinculado al género. Pero, poco a poco, con paciencia, vamos atisbando algo de su pasado, de su necesidad de huida, de sus abismos íntimos; al ser testigos de ese buscarse la vida asfixiante en que se ha convertido su día a día no es que terminemos aceptándola pero sí entendiéndola y respetándola. Es tremendo el mérito de la realizadora y guionista, que sigue no persigue a su protagonista, sin justificarla ni reivindicarla; como también resulta sobresaliente la interpretación de Tamara Casellas, que, como el tono del filme, jamás cae en el griterío o la sordidez emocional. Ambas, juntas, consiguen que, al final, a esa Pepa a la que si pudiéramos le cantaríamos las cuarenta tras las primeras escenas de 'Ama', al final, queramos darle un abrazo y decirle: "Respira, date tiempo. Te esperamos".