El equipo de ‘Hoy por Hoy’, con su directora Ángels Barceló al frente, estará en directo hoy desde la fábrica de Cervezas Victoria realizando el programa para toda España con numerosos invitados. Este periódico ha hablado con ella sobre su programa y el panorama social y político actual.

Arranca este viernes Hoy por Hoy desde Málaga, ¿por qué Málaga para empezar este recorrido?

Es casi una tradición. El año pasado con las restricciones no pudimos, pero este año llevamos tiempo dando vueltas por España para ver cómo había afectado el Covid a cada región, y ver cómo se recupera cuando la pandemia parece que remite. Venir a Málaga para nosotros es como el inicio del verano.

En la provincia se vive principalmente del turismo, sector azotado por la crisis sanitaria. Un reflejo del modelo de negocio que hay en España. ¿Piensa que la pandemia debería hacernos reflexionar y apostar por otro modelo?

Debería. La última parte de la gira me ha llevado a zonas turísticas, como Tenerife o Alicante. Cuando ves que un lugar que vive prácticamente del turismo no tiene turistas es letal. Hay que repensar el modelo, repensar si el turismo tiene que pivotar toda la economía del país. Ahora estamos apartando este tema porque estamos eufóricos por la vuelta a la normalidad, pero las autoridades tienen que pensar que no puede centrarse la economía del país en un solo sector. Por ello, España ha sido el país europeo que más ha sufrido las consecuencias económicas de la pandemia.

Tomó los mandos de ‘Hoy por Hoy’ diciendo que no quería «ser un altavoz para los políticos que quieren decirse cosas entre ellos», ¿lo ha conseguido?

No. Es imposible, porque al final lo que no puedes hacer es quedarte al margen de las polémicas. Intento que no nos utilicen a los periodistas, pero sobre lo que ellos dicen gira toda la actividad política. El problema es girar la actividad periodística solo en las declaraciones, y eso es algo en lo que tenemos que pensar la profesión.

Parece que, últimamente, el periodismo tiene la culpa de todo. ¿Qué piensa del papel de los medios a día de hoy?

Sobre el buen periodismo no tengo ninguna duda, sé que hay que hacer y cómo hacerlo. Pero como país hemos entrado en una dinámica: por parte de los políticos que nos señalan, y nos señalan como responsables de casi todo, durante casi 40 años de profesión, nunca había visto esto. Por otro lado, la sociedad solo busca opiniones que reafirmen las suyas, ¿dónde queda el pluralismo? Estamos en un blanco y negro donde no se aceptan matices, no se acepta la duda. Yo dudo de muchas cosas, antes de formar mi opinión necesito buscar información, reivindico la duda ante las cosas que pasen.

Las redes sociales se han convertido en otra fuente de información e incluso hay quien las considera medios de comunicación, ¿favorecen al periodismo o le hacen un flaco favor?

Deberían ayudar al periodismo, si se utilizan bien son buenas herramientas. El problema está cuando se llenan de haters o cuentas falsas, y de gente que cree que la verdad está en las redes sociales; y esto no es así. En las redes encontrarás verdad, pero hay mucha mentira y mucha porquería. Los periodistas tenemos que ser el filtro y las personas no pueden tener las redes como única fuente de información.

Siempre ha insistido en que hay que luchar contra discursos que afecten a la convivencia. ¿Cree que a veces los medios se equivocan blanqueando ciertos discursos?

Sí, hay que ser crítico. Hay que invitar a la gente que dice ciertas cosas, pero no todo vale por la audiencia, tenemos que hacer nuestro trabajo, dar voz a los que saben y a los expertos; pero no comprar el discurso porque sabemos que es polémico. Si lo hacemos, hacemos mal nuestro trabajo.

¿Cómo vivió el enfrentamiento entre Pablo Iglesias y Rocío Monasterio?

Fatal. Fue un momento complicado, porque no había previsto ese escenario, aunque pensé otros, pero ese no. Lo viví mal, quería un debate calmado y sosegado, y vi que voló por los aires. Me violenté mucho y ese no es mi papel, me encontré discutiendo con un candidata y ese no es mi papel; pero volvería a reaccionar de la misma manera. Lo que pasó dice muy poco de todos nosotros como sociedad.

En 2010, ya estuvo en El Aaiún y fue interrogada y expulsada por la policía del país; porque, según ellos, «proporcionó informaciones falsas». Con todo esto, ¿cómo ha vivido estas semanas el conflicto entre España y Marruecos?

Es una relación muy complicada. Necesitamos al país vecino, pero nos genera muchos problemas. Los lazos de vecindad han sido intoxicados por la política. El tema Sáhara se tiene que resolver y lo tiene que hacer la diplomacia. Pero la solución y la relación no tiene que ir por el mismo camino, hay que solucionar el tema de relaciones diplomáticas y políticas, pero sobre todo las relaciones humanas.

En el panorama catalán, esta semana la noticia está en los posibles indultos a los presos del ‘procés’. Bajo su punto de vista, ¿ayudará a mejorar la convivencia si esto ocurre?

No lo sé, pero se sabrá con el tiempo. Esto no es el final del problema, los indultos no solucionan la crisis. A lo mejor son el principio del final del problema, hay que probarlo, sobre todo porque no hay otra alternativa. El tiempo dirá si fue o no buena idea.

Es de las pocas mujeres directoras al frente de un programa radiofónico tan exitoso. A pesar de que las facultades de Periodismo están llenas de chicas, hay muy pocas al frente de programas o medios de comunicación. ¿Qué tiene que cambiar?

La mentalidad de los que mandan en los medios de comunicación, eso es fundamental. Aunque se están rompiendo muchos techos de cristal, ya Pepa Bueno presentó un magazine matinal; en la cadena Ser entra una directora o Soledad Gallego-Díaz al frente de El País. Poco a poco rompemos ese techo, y llegará el día que al haber tantas mujeres en la carrera, posiblemente el día que quieran encontrar hombres, no encontrarán.