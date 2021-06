15 horas Dirección: Judith Colell Intérpretes: Sterlyn Ramírez, Marc Clotet

¿De verdad es necesario tener más de 20 películas en la Sección Oficial del Festival de Málaga si tenemos que soportar cosas tan pedestres como '15 horas'? En serio, uno se sienta con la mejor de sus voluntades delante de la pantalla (por una razón eminentemente egoísta: nadie quiere tirar a la basura una hora y veinte minutos de su vida), pero es que se lo ponen tan difícil para no caer en frases gordas... Porque aquí supongo que a todos nos importa el cine, ¿verdad? A eso hemos venido, ¿no? Vale, pues entonces alguien me va a tener que explicar qué sentido tiene exhibir esta peli de tarde (y ya van unas cuantas en este certamen) que nos descubre que la violencia de género no sólo ocurre en las clases sociales populares. No me lo podía imaginar.

Colell empieza la cosa fuerte, tirándose el pisto con notables valores de producción (menudo casoplón tienen los protagonistas), tics autorales (hay casi al principio un plano secuencia larguísimo, caprichoso y que sólo genera en el espectador las ansias de destrozar el ventilador de techo para que desaparezca su rítmico ruidazo) y una escena musical para el sonrojo: si la película va sobre una mujer maltratada que supera su miedo y obstáculos para abandonar al maltratador, comenzarla con la interpretación de un aria (el maravilloso Lamento de Dido, de Purcell) sobre una mujer que decide inmolarse al comprobar que su amado la ha abandonado quizás no sea la decisión más coherente a nivel conceptual.

Uno comprueba, y no tarda mucho, que el guión parece haberlo escrito un trabajador social o un funcionario de un Ayuntamiento al que le han encargado realizar un folleto para ayudar a las víctimas de violencia de género; no hay empoderamiento en esta historia de empoderamiento, de transformación, principalmente porque no hay fuego interior en la interpretación de Sterlyn Ramírez (que sí, que es una mujer apocada pero de ahí a hacerla catatónica...) y el personaje de Marc Clotet, el maltratador, resulta más bien un retrato robot (tampoco Clotet se rebela mucho ante la idea).

Al final, programar algo como '15 horas' dentro de la Sección Oficial a Concurso de un certamen cinematográfico es la peor puñalada que le puedes dar a una película como ésta, dejando sus debilidades (o sea, todo) sobreeexpuestas, más evidentes. Quizás en otro lugar, en otro contexto, en otro formato, tenga algún sentido (no me lo imagino, bien es cierto) pero aquí, en el Festival de Málaga, no, ya no.