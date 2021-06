1 ¿Y ésta por qué no?

A ver, ¿por qué no se ha estrenado en el Festival de Málaga Sólo una vez? Tiene una protagonista con magnetismo y tirón como Ariadna Gil, aborda un tema de actualidad (violencia de género, relaciones de poder en el hogar) y, según las críticas que he podido leer, es un filme «interesante, humilde y que rehúye los clichés». No nos han sobrado las películas con adjetivos así en la Sección Oficial...

2 Pero, vamos a ver, ¿otra vez Los Goonies?

Han presentado estos días El universo de Óliver, el debut en la ficción de Alexis Morante. Leo esto al respecto de su productor, el malagueño José Alba. en Audiovisual451.com: «Me atraía mucho la temática, el realismo mágico, el mundo de los niños… la nostalgia de los 80, eran cosas con las que coincidíamos los dos. Era un encaje perfecto con referencias como Los Goonies, Cuenta conmigo…». ¿Otra peli de pandillas y bicicletas? No, otra vez no, por Dios.

3 Carolina en la alfombra

Ojo, que a mí Carolina Yuste me parece un pedazo de actriz y alguien que está guiando sus pasos profesionales de la mejor manera, con valentía y perspicacia, pero, si no lo digo reviento, he llegado a mi límite de verla en una alfombra poniendo morritos y haciendo el gesto ése rockero de los cuernos con una mano. Más registros en los fotocoles, por favor.

4 El paisaje-paisaje

Las consecuencias ha zanjado la Sección Oficial a Concurso del Festival de Málaga. Otra película en la que, dicen sus responsables, el paisaje es «un protagonista más de la historia». Yo a estas alturas ya sólo quiero una película en la que el paisaje sea eso, un paisaje, simplemente eso.

5 El vientre del mar

Realmente conmovido con El ventre del mar. Atribuyo a ese estado de desasosiego el fijarme, pocas horas después, en la coincidencia de que hayan encontrado a la pequeña Olivia precisamente en el vientre del mar.

6 Premio del público

Que aquí nos ponemos muy estupendos, pero éstos del cine tienen frases tan manidas y vistas como las de los futbolistas. Un clásico absoluto es ésta: «El premio del público es el más bonito porque demuestra que hemos conectado con los espectadores». Bien. Te cambio tu premio del público por una Palma de Oro en Cannes. ¿Trato hecho?

7¿Y los cines?

A más de uno y de dos no les ha parecido demasiado bien que Historias lamentables cerrara la Sección Oficial (fuera de concurso): la película tenía que haberse estrenado el año pasado en cines, pero la irrupción del coronavirus trastocó los planes de la productora y distribuidora del filme de Javier Fesser, que decidieron pasar de la exhibición comercial y refugiarse en las plataformas de streaming. Con Operación Camarón, tres cuartos de lo mismo: Telecinco Cinema decidió guardar en el cajón uno de sus productos estrella cuando vieron que la Covid era cosa seria. Los responsables de ambas esperaron a que escampara, aunque ello supusiera deja tirado a un sector, el de los cines, que ha pasado su peor momento, sin películas.