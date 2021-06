Solistas: Raquel Lojendio, soprano; César San Martín, barítono; Marga Cloquell, soprano; Cristina Faus, mezzo, Luis Pacetti, tenor; David Sánchez bajo, Amelia Font, soprano.

Directora de coro: M. del Mar Muñoz Varo.

Directora de escena: Aida Sánchez.

Director musical: José María Moreno.

Programa: El reloj de Lucerna (selección), de P. M. Marqués y La verbena de la Paloma, T. Bretón

Lugar: Teatro Cervantes

La Filarmónica de Málaga clausuraba esta pasada semana la que sin duda ha sido la temporada más valiente y compleja de toda su andadura. Una espada de Damocles ha pendido con la amenaza de las cancelaciones y las restricciones impuestas en los aforos durante todos estos meses, a lo que se suma algún cambio a última hora -por la consabidas restricciones- de solistas por no hablar de los trabajos previos que el maestro titular José María Moreno se ha visto obligado a resolver con escaso margen de maniobra. Y sin embargo, la maquinaria que conforma la Filarmónica con todos sus afectos y defectos ha sabido capear programa a programa no sólo los abonos sino también los ciclos Frente al Mar y Cámara.

Por el escenario del más que evidente inapropiado Cervantes en cuanto a espacio para el desarrollo de la actividad musical de la primera orquesta desfilaron propuestas que han intentado traspasar la añeja formalidad y llegar a un público más amplio de la que es una de las asignaturas pendientes de la OFM propiciar el acercamiento de todos los públicos y en este contexto también se encuentra la implicación del maestro que de todos los titulares que lo han antecedido tiene el honor no tanto de capítulo de las buenas intenciones, como trabajar el cartellone de esta última temporada programa a programa. El maestro ha sido el primero en meterse en faena.

José María Moreno reservó para el último concierto de abono, aunque la actividad se sucederá durante todo el mes de julio con nuevas propuestas, un programa lírico centrado en el género nacional que buscado o no viene a cubrir el espacio que hace demasiadas temporadas estaba abandonado. Moreno recuperaba para la primera parte del concierto el reestreno de un desconocido Pedro Miguel Marqués y su drama lírico El reloj de Lucerna estrenado en el mítico templo del Teatro Apolo de Madrid en 1884. No ha dudado rodearse de un elenco vocal a la altura de la importancia de este trabajo musicológico que incomprensiblemente no tiene el suficiente eco institucional y deja en entredicho cuestiones musicales y paramusicales que excedería la razonable extensión de esta columna.

Raquel Lojendio, en auténtico estado de gracia, encabezaba el elenco de esta recuperación del drama de P. M. Marqués en el complejo personaje de Fernando donde el autor asimila a la tesitura de soprano a un joven adolescente. Basta reseñar distintos pasajes donde las notas altas y mantenidas de la soprano tinerfeña evocaban destellos verdianos y de la gran ópera francesa del diecinueve. No menos exigente fue la participación de la también soprano Marga Cloquell equilibrada en apoyo y cristalina en el plano superior. Cerraba el trío femenino la mezzo Cristina Faus que una vez más hizo gala de versatilidad, color y emisión. Faus brilló también con luz propia en la versión semi representada de La Verbena de la Paloma encarnado a una destacadísima señora Rita. Finalmente, Amelia Font demostró esa singularidad que atesora el género chico que lo hacen tan irresistible y especial, todo un ejemplo tanto en lo actoral como a las cualidades vocales que demanda nuestro gran y descuidado patrimonio musical.

El reloj de Lucerna fue también la excusa para la feliz reaparición del tenor malagueño Luis Pacetti sobresaliente en el complejo peso que Marqués destina al personaje de Gastón. Pacetti maneja la escena y lo demostró haciendo doblete en un inolvidable don Hilarión de La Verbena de Bretón. El barítono César San Martín fue creciendo en seguridad y convicción como prueba el rotundo concertante que cierra el acto primero del drama o el ajustado Julián en la segunda parte del abono. El bajo David Sánchez firmó este doble programa con soltura en lo actoral y canoro.

Nuevamente el Coro de Ópera de Málaga brilló especialmente por su generosidad al acomodar planteamientos que excedían los límites de un programa sinfónico-coral estando a la altura, como siempre lo ha estado, para una apuesta tan atractiva y diferente. Reconocer igualmente los trabajos previos del coro a María del Mar Muñoz Varo que se postula como sucesora al frente del conjunto coral del maestro Salvador Vázquez.