Ángelo Néstore ha llevado su empeño poético a nuevas esferas creativas, con aventuras como una performance en el Museo del Prado y, ahora, su salto a la música. Sí, el autor y editor italiano afincado en Málaga acaba de debutar como autor de tecno pop con una canción, 'Poeta Cíborg Pecador', que expande el mensaje de 'Hágase su voluntad', el poemario con el que ganó el Premio Emilio Prados, para que se baile y se sude este verano. Qué mejor forma de celebrar, hoy, el Día del Orgullo LGBT.

"No me busques en tu mitología / no me busques en tu historias / no me busques en tu ciencia / no me busques en la religión / está escrito lo que ocurre a mi alrededor / pero no me nombra", recita cantando o canta recitando el italomalagueño para abrir el tema, realizado junto a la vocalista y productora malagueña Julia Martín. Néstore lo define como un "experimento poético-musical" y también como "un alarido", y es que, a pesar del ritmo trotón y el estribillo más pegadizo que un chicle, la canción es pura reivindicación individualista: "No TERF fantasies in my tales", reza el coro del tema. Queda claro.

'Poeta Cíborg Pecador' es una especie de adenda en la obra de Ángelo, que escribe y publica (su sello editorial, Letraversal, va viento en popa) para eliminar etiquetas: "Toda etiqueta es una frontera, una construcción cultural al servicio de una balanza de poder y opresión. Creo que la toma de conciencia es el primer paso para que prospere una sociedad más ecuánime. Nada es neutral: la palabra igualdad a veces se emplea como arma del poder para blanquear conciencias y ejercer opresión. Por eso, cuando la escucho en ciertos contextos me da sarpullido. Todo es mucho más complejo", comentó recientemente el creador, quien asegura vivir "con la esperanza de que, algún día, dejemos de categorizarnos como hombres, mujeres, homosexuales, heterosexuales". Como Nikki Giovanni, Patti Smith o Jim Carroll, otros poetas que abrazaron la música popular para desarrollar sus instintos poéticos, para Néstore entiende que la música amplifica sus conceptos literarios y los hace más accesibles. "Vuestro edén es aterrador / veníos para mi foso / probad mi sudor", nos invita Ángelo. Pues vamos, ¿no?