Málaga no tiene un espacio escénico para la música a la altura de las circunstancias. La prueba más palmaria de esta afirmación es que el concierto estrella de esta temporada no haya partido, en primer lugar de las instituciones culturales públicas y si de la iniciativa privada; y en segundo lugar que este mismo proyecto se haya visto en la obligación de encontrar un espacio que, sin reunir las condiciones, tenía el suficiente aforo como para poder despegar.

Es el momento de afear la escasez de miras y la falta de iniciativa local. Los dos recitales de Grigory Sokolov son una excepción y un espejismo en la agenda tanto en lo artístico -incontestable- pero también como la respuesta de un aficionado que no necesita que nadie se deshaga en venderle humo porque tiene criterio propio. El auditorio del Palacio de Congresos colgó el no hay billetes y el público que congregó tenía la suficiente pluralidad como para evidenciar que lo habitual no es más que el resultado de una gestión acomodada, trasnochada y sin ideas, sólo discursos de intenciones que son solo eso intenciones.

Sokolov es un músico que ha optado por el diálogo con el oyente en recital, con pocos registros fonográficos o reduciendo a la mínima expresión la participación junto a conjuntos sinfónicos lo que le convierte sin ninguna pretensión en una rara avis, un músico que roza el culto y sin embargo lo único que se percibe es a un pianista que dialoga con las obras a las que se enfrenta ante el piano y al que es capaz de recrecer.

El piano de Sokolov es sinónimo de precisión técnica que le permite desplegar un hilo dramático que puede parecer distante en el caso de Chopin, cuando en realidad se acerca a una visión más contextualizada y honesta del repertorio chopiniano, y en oposición, en esa aparente distancia es capaz de desplegar la lectura de los Preludios op. 23 de Rachmaninov como una gran epopeya lírica donde la línea argumental corre en paralelo a las tensiones que dibuja con las dinámicas o cómo desde la articulación hace posibles climas que ningún estudio de grabación es capaz de contener o recoger.

A lo largo de casi dos horas de recital el músico ruso centró la atención en una primera parte dedicada a Chopin con tres de sus polonesas en las que destacó el uso del pedal como excusa para el color sin rubato presentando la lectura en perspectiva alejada de lo aceptado como muestra el juego de espejos dibujado por el pianista al enfrentar las dos polonesas que agrupa el op. 26. La clave no es otra que un prodigioso sentido rítmico sobre el que se asientan el resto de elementos en juego, así la emisión aparece sin enmascaramientos, cincelada.

Recital de Grigory Sokolov, piano Fecha : Málaga. 02-07-2021.

: Málaga. 02-07-2021. Lugar : Auditorio Palacio de Congresos de Málaga

: Auditorio Palacio de Congresos de Málaga Programa: Polonesas op. 26, nº 1 y 2, op. 44 y op.53 de F. Chopin y Diez preludios op. 23 de S. Rachmaninov.

Tras el descanso los diez preludios del op. 23 de Rachmaninov ocuparían la segunda parte del recital momento que Sokolov reservó para mostrar que es la gran autoridad al entender estos preludios como un ente orgánico más que teórico, más cercano a la idea de lo poético que páginas independientes y no sólo por la relación que guardan los preludios extremos, Sokolov los trae a la vida con una extraordinaria fluidez de ideas musicales que no se agolpan ni apelmazan sino todo lo contrario contrastan y fluyen dramáticamente entre sí que es lo que finalmente eleva y convierte a un recital en una experiencia personal única.

Con Chopin y Rachmaninov concluía oficialmente el concierto pero es necesario anotar que el apartado de propinas constituyó una tercera parte y acogió el intermezzo nº 2 del Klavierstücke, op. 118 que hubiera valido por sí solo todo el concierto, a la que continuó la Rapsodia nº 2, le siguieron dos nuevas páginas chopinianas y un más que necesario Scriabin para ubicar la gran escuela rusa en quinto lugar. Y como colofón como si nada hubiese tenido sentido en esta liturgia de la emoción, Bach y su coral BWV639.