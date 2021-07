Este pasado fin de semana llegaba a su conclusión la estación lírica del Teatro Cervantes de Málaga. Temporada muy condicionada por la situación sanitaria que ha torpedeado el desarrollo y obviamente el resultado final de lo que ha sido la programación en sí misma, con una nueva cancelación del recital del esperado recital de Juan Diego Flórez y la suspensión del Rigoletto de febrero o el esperadísimo Il Barbieri que nuevamente fue suspendido acuciado por problemas internos y la arbitrariedad en la autorización de los aforos.

En un sentido u otro la realidad es que esta temporada se cierra con un título en concierto, una Bernarda Alba finalmente en escena, dos nuevas cancelaciones junto al recital de Juan Diego Flórez nuevamente aplazado. La sensación obviamente es agridulce al mirar en perspectiva lo andado aunque hayan querido enmascararlo con otros títulos ajenos al nivel que espera el aficionado del Cervantes. Es muy pobre querer hacer vez que hay mucho cuando la realidad habla de lo contrario y no es la primera vez que se ha señalado en esta columna. La temporada lírica merece una vuelta y esa vuelta no pasa más por maquillaje.

Ópera en español, coproducción del Teatro Cervantes y el Teatro Villamarta de Jerez de la mano de Miquel Ortega y su versión operística del último drama lorquiano La casa de Bernarda Alba. Para la ocasión Ortega desplaza la versión sinfónica para seguir ahondando en la versión camerística estrenada hace tres años en el Teatro de la Zarzuela en la que nuevamente vuelven a coincidir muchos de los protagonistas de aquel feliz estreno encabezado por las figuras de Nancy Fabiola Herrera, Carmen Romeu, Luis Cansino y la malagueña Berna Perles. En lo escénico hay que subrayar la claridad de conceptos e ideas planteadas por Francisco Javier Hernández que gracias al movimiento al que constantemente somete a los personajes enfatiza aún más la propia tensión dramática.

El apartado coral estuvo encabezado por una selección de voces femeninas del Coro de Ópera de Málaga que protagonizan la presencia del duelo en el primer acto antes de centrar la atención en la atmósfera opresiva de la casa de Bernarda que poco a poco se va volviendo más asfixiantes gracias al trabajo actoral que articulan los personajes especialmente Carmen Romeu en el complejo papel de Adela que debe graduar desde el arranque la intensidad dramática, algo que también sucede en la decidida Bernarda Alba encarnada magistralmente por la mezzo Nancy Fabiola Herrera segura en el plano bajo y definitiva en el medio y alto.

Berna Perles fue otro de los puntales de este soberbio elenco encarnando la compleja personalidad de Angustias. A su excepcional momento vocal se suma la experiencia de este trabajo tan exigente con el elenco. Destacar el papel de Helena Dueñas, único personaje que no tira de línea de canto y el no menos interesante trío formado por las voces de Carol García, Ana Häsler, Belén Elvira.

La Bernarda Alba de Ortega funciona en escena y no solamente por la fidelidad al texto, el compositor no altera el espíritu lorquiano y el uso del recitativo como elemento dominante dota al libreto de coherencia interna y solidez apoyado en una partitura comprometida que no abandona la línea tonal.