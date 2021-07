Esto es la disección de un artefacto diseñado con el propósito de asaltar una parte de su cerebro. Y de mantenerse dando tumbos dentro de él, al menos hasta que acabe el verano. Todo de ti es de manera incontestable la canción número uno de la banda sonora estival que acaba de empezar a reproducirse. Suena por cuadrigésima vez en un stories de Instagram de su sobrino. Es esa melodía que canturrea el que hace cola delante de usted en el súper. También el de detrás. Y está en muchos otros lugares, como en ese garito que ha vuelto a abrir. Su autor es el puertorriqueño Rauw Alejandro. Este diario habla con él para deconstruir Todo de ti, el single de su último álbum Vice Versa.

SACUDIDA AL REGUETÓN

Cuenta Rauw que en su cabeza el tema se llamaba Todo de ti, vamos a romper. Por la confianza que tenía en él y por la sacudida que suponía en lo que él venía haciendo: reguetón. «Estaba escuchando mucha música indie, mucha música de los 80s-70s, más old school, con sintetizadores, sonidos más electrónicos. Me he inspirado mucho en el funk americano, el soul...». Dice que tenía «dos temas en la mente» mientras hacía la canción: Lockout of heaven, de Bruno Mars, y Close to you, de Dayglow. Así que Todo de ti sale de este batiburrillo para crear un estilo diferente buscado a conciencia que le ha ayudado «muchísimo» a conseguir el éxito y nuevos oyentes. «Quisiera acaparar todo tipo de gente y tener una gran variedad de fanáticos», resume. «El género está un poco saturado en sonido y estaba tratando de buscar esa curva, ese tema que hiciera respirar…», añade.

UNA LETRA EN EL LÍMITE

El reguetón va ligado al descaro y a las letras explícitas. En Todo de ti Rauw se queda a un pasito de esto, muchas veces diciendo cosas sin llegar a escupirlas por la boca. «Esta es mi meta, el intermedio. No te puedes ir para los dos lados. Ni para el lado explícito al 100%, ni para el lado fresita, más bueno, dulce… Hay que buscar el balance entre el romanticismo y la sensualidad», apunta. «Yo le canto a las chicas, y a las chicas no les gustan los chicos malos, pero tampoco los buenos. Hay que buscar el medio», considera.

Por ello enmascara algunos versos que seguro que en su libreta mutaron. Ejemplo claro de la letra final: «En la Raptor me gusta ponerla en Ford». Una manera elegante de decir cómo le gusta tener sexo en el todoterreno: En la Raptor me gusta ponerla en four [en alusión a la posición, se entiende]. «Lo dejamos en el aire para que la gente lo interprete como quiere», comenta con risa pícara. «Es divertido buscar esas palabras, los punchlines, para que la gente le dé a la mente. No ponerlo tan literal, ponerlo disfrazado para que la gente después diga: Aaah, ya sé por qué lo dijo así».

UN FLECHAZO ESTIVAL

La canción es una declaración a un amor de verano, de esos idealizados, perfectos. Rauw Alejandro buscaba esa conexión con el periodo estival: «Lo hice a propósito. Lo hice para el verano, estaba buscando ese tema del verano. Que la gente dijera: Esto es summer 2021. En verano todo el mundo tiene sus aventuras, sus amores, alguien especial. Es el tema que yo quería que la gente se dedicara». Sabía también que el momento («tras la pandemia, con la gente volviendo a salir y disfrutando otra vez») demandaba canciones así.

Sobre las musas, una cuestión directa para un hombre «soltero» al que se le empareja constantemente. ¿Detrás de Todo de ti hay una persona en concreto? «Sss[arrastra mucho la ese]í... Yo digo que sí [ríe]. Estoy vivo, soy humano, siento y padezco como todo el mundo. Así que siempre me inspiro en algo o en alguien. Obviamente, no todo es tan literal, trato de generalizar las cosas para que todo el mundo se sienta identificado. Todos tenemos a esa persona que cuando la vemos nos volvemos locos».

PÓLVORA PARA LA RED

Todo de ti empezó a propagarse por TikTok e Instagram. Aun hoy, seis semanas después de su lanzamiento, no ha topado con el cortafuegos o canción que apagara su llama. Su propio autor ha hecho broma de su omnipresencia en las redes sociales. El artista puertorriqueño, de 28 años, dice que al mismo ritmo que avanzaba su carrera ha ido entendiendo cómo fabricar pólvora para estas plataformas. «Con el tiempo, uno va entendiendo lo que le gusta a la gente. Yo soy todo melodías, sabía que el gancho de contigo quiero despertar…, que lo repito varias veces, iba a enganchar con el público. O el aceleras to’ mis latidos. Trabajo el tema por bloques, repetitivos, que yo sé que encantan. Pensé que a la gente le quedaría en la mente esas barras». Evidentemente, confiesa, el tamaño de la cosa era imposible de predecir. «Sentí la conexión con el tema, sabía que iba a ser supergrande, pero realmente uno nunca sabe su magnitud. Para mí todo lo que hago es un palo. Pero esperarse un número uno a nivel mundial es muy crazy». En las redes, sin embargo, no todo es plácido: también aparecieron acusaciones de plagio por su supuesto parecido con Big girls don’t cry, de Fergie. «Es algo normal, pura casualidad. El tema de Fergie no se parece en nada a Todo de ti, son totalmente diferentes. Son 12 notas, y puede pasar que se repita algo. Por lo menos yo, si utilizo una melodía o letra de otra canción lo digo. Todo de ti no tiene nada de inspiración de Fergie», zanja el cantante.

UN PRECISO NUEVO LOOK

Así como Rauw Alejandro tiene un logo (un zorro) que hace reconocible su trabajo, otro de sus símbolos eran sus propias trenzas. Llevaba tres años con ellas. Y en Todo de ti apareció sin ellas. Un impacto estético que puede parecer banal pero que tiene su importancia y razón de ser. «Me recorté el pelo antes de Todo de ti. Me escondí de las redes durante dos meses antes del lanzamiento. Me tomé un break para que la gente me extrañara un poquito, tomar ese respiro para volver a romper con fuerza», comenta. Un nuevo proyecto, un nuevo look. De todos lados se rasca un like o un comentario. «Pensé que tenía que cambiar mi estilo de pelo y empezar de cero, como un restart. Y todo se dio de manera natural, se alinearon los planetas».

EL VIDEOCLIP: MATE FINAL

Ya nadie concibe hacer un gran lanzamiento sin un videoclip que acompañe la canción. En el de Todo de ti (inspirado en la película Roll Bounce ) hay un último impacto, el mate final de la campaña: aparece el exjugador de baloncesto Shaquille O’Neal, leyenda de la NBA. Cuenta Rauw Alejandro su conexión: «Estaba buscando ese personaje que entrara en una colaboración, un cambio en un vídeo mío. Mi mánager tiene buena relación con el de Shaq, me lo propuso y, claro, es una leyenda». Y cuajó la idea de poner a un grandullón de 2,16 metros a patinar al lado de Rauw, que mide 1,73 m. «Yo soy bajito, él es alto, y pensé que iba a ser gracioso hacer esa aparición enel vídeo», explica. Además, apunta el reguetonero puertorriqueño: «La gente sabe que yo bailo, que estoy en las coreografías, pero no habían visto a un boricua bailar en patines de cuatro ruedas, así que yo voy a ser el primero». También, claro, era buena idea tener de padrino a un ídolo de masas de los Estados Unidos, mercado siempre clave.