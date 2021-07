Nuevo paso de gigante para Delaossa. El rapero malagueño y la cantante argentina Nicki Nicole acaban de lanzar su canción conjunta, 'Me has dejado', y la cosa pinta a megaéxito que llevará al del Palo a nuevos niveles de popularidad a ambos lados del charco.

Nicole Denise Cucco (nombre real de Nicki Nicole) es uno de los nombres más sobresalientes de la escena urban latinoamericana. Con sólo 21 años, versátil y con magnetismo (eso sí, obvias las influencias musicales y estéticas de Billie Eilish), no ha hecho más que ascender en su carrera desde que la inició con la canción Wapo Traketero. La de Rosario, nominada al Grammy Latino a Mejor Artista Revelación y que ha actuado en 'The Tonight Show' de Jimmy Fallon, lleva años admirando al malagueño: "Soy gran fan de él desde antes de que empecé a hacer música. Es increíble que mi ídolo se ha convertido en mi amigo". La relación nos ha traído 'Me has dejado', un tema que tenía que haber salido hace bastante: "Hicimos esta canción hace dos años y yo esperaba poder realizarla en el estudio, pero debido a la pandemia tuvimos que terminarla por separado. Por suerte, pudimos grabar el video juntos. Lo genial de esta canción es que tiene mi esencia y la de él 100 por ciento", señala Nicki.

Delaossa, por su parte, asegura: "Invité a Nicki a cantar conmigo en uno de mis recitales, y todo fluía. Cuando viajé a Argentina nos juntábamos en el estudio, y dentro de una hora y media creamos la canción. Fue algo muy natural y orgánico. Fue un placer, había una gran vibra. Con Nicki, las palabras no bastan".

Me has dejado muestra la cara más comercial de ambos artistas, con notables toques flamencos y un estribillo de ésos tan pegadizos que se adhieren al cerebro para no soltarlo en mucho tiempo. En apenas unas horas, medio millón de visualizaciones en YouTube avalan la aventura conjunta de la argentina y el malagueño.

Daniel Martínez de la Ossa Romero lleva un 2021 de aúpa: siguen los ecos de sus mixtape La Tour Liffee y de su icónico tema Berlanga, agotó en apenas una hora el primer drop de su colección de ropa, ha lanzado la esperadísima primera grabación de su crew, Space Hammu... Como dijo en 'Aleluya': "Si miro al pasado, grito Aleluya / porque estamos going up, going up, going up".