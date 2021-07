A pleno pulmón y contra viento, que evitaba el terral, y marea, la que baña El Balneario de Málaga. Así irrumpió Soledad Giménez en la primera de sus dos veladas y con todo vendido, dentro del ciclo Atardeceres Larios inaugurado en la víspera por Los Secretos.

"El Balneario es un sitio único que me encanta, donde poder disfrutar de uno de estos atardeceres que nos brinda nuestro mar Mediterráneo", avanzó antes de probar sonido.

La cantante de Presuntos Implicados abrió la velada de casi 80 minutos con uno de sus primeros grandes éxitos, 'Cada historia', y dio paso a composiciones incluidas en su último disco, 'Mujeres de Música Vol.2', donde ha vuelto a reivindicar las voces femeninas de todos los tiempos y destinos. "Te puedo confesar que hasta que no termine de probar no me sentaré en un rincón para elegir el repertorio de hoy", señalaba mientras atendía a este periódico.

Y en ese set list no faltaron 'La flor de la canela' de María Dolores Pradera, 'Amores' de Mari Trini o la solidaria 'Vivir' de Rozalén. Luego afrontó más clásicos de Presuntos Implicados. Primero 'Mi pequeño tesoro', a continuación 'Cómo hemos cambiado', y después el público. Porque un centenar de privilegiados han podido disfrutar de un atardecer eterno, de los que móviles y oídos graban a fuego, pero sobre todo, animados por Sole Giménez, han cantado estribillos propios y agenos.

"Os he anunciado todo un repertorio de canciones escritas por mujeres, aunque voy a hacer una excepción. Esta canción tiene un texto que es de Miguel Hernández, ¿os vale?", manifestaba al filo de las diez de la noche y con los últimos rayos solares de la Bahía de Málaga sobre su pelo. Superlativa dio paso la intérprete a otro himno en femenino, 'Ramito de violetas' de Cecilia. Avivaron sus voces los asistentes y también creció un Levante oscuro que dio paso a una noche más fresca de las que se avecinan.

Sólo 24 horas antes se había dado cita Soledad Giménez, en la inauguración del ciclo, junto a actrices como Inma Cuesta y Kira Miró. Corearon los éxitos de Los Secretos y en las próximas jornadas seguro que también resonarán en Atardeceres Larios los de Mikel Erentxun, Sole Giménez, Christina Rosenvinge o Nacho García Vega. A priori todo el papel está vendido, pero hay un matiz. Algunas invitaciones que quedan libres vuelven a salir a la venta. Así que atentos a la web oficial de este ciclo único e intransferible que servirá, de paso, para rehabilitar El Balneario. Por lo pronto ya ha servido para devolver la cultura a un espacio que ni la pandemia ha podido derribar. "Es uno de los lugares con más historia y encanto de esta Málaga que tanto ha crecido en los últimos años en todos los aspectos", remató Sole.

Por cierto, Atardeceres Larios seguirá fuera de Málaga capital durante este verano, en el Festival Boutique Starlite Catalana Occidente de Marbella o en la selección Terrazas Mediterráneas que pretenden descubrir "los mejores atardeceres" españoles.