La Llamada, el musical dirigido y escrito por Javier Calvo y Javier Ambrossi, llega al Teatro Cervantes con seis funciones programadas desde el 21 hasta el 25 de julio. El espectáculo regresa a la provincia tras su visita en 2019, una vuelta que también hace la malagueña Erika Bleda, que interpreta a la Hermana Milagros.

En julio vuelve al Teatro Cervantes, ¿cómo se siente?

Estoy entusiasmada por poder volver y encontrarme con el público malagueño. Hace diez años era yo la espectadora de muchas obras allí, por lo que estar con La Llamada haciendo de la Hermana Milagros, un personaje al que le tengo mucho cariño, hace que esté muy entusiasmada.

¿Cómo fueron sus inicios profesionales en Málaga?

En Málaga yo siempre he estado relacionada con el arte. Con siete años estudié música y empecé en el conservatorio, donde hice solfeo, piano y cantaba en el coro. Después, hice un grado medio en el Conservatorio de Manuel Carra y me apunté en la Escuela Superior de Arte Dramático. Di con el filón de mi vida y aún sigo. Me llevó a vivir en otras ciudades, pero siempre estoy con mi vista puesta en volver y desarrollar mi carrera profesional aquí.

Ha formado parte de proyectos dirigidos por Los Javis, como las series Veneno o Paquita Salas. ¿Cuál es su conexión con ellos?

Mi relación con ellos es muy cercana, siempre han confiado en mí. Tienen un sexto sentido al elegir a la gente. Como ellos han estado en el lado de los actores saben nuestras necesidades y respetan mucho la profesión. Se ha hecho una simbiosis muy particular, con talento y proyección.

También se hizo usted un hueco en La casa de papel, un auténtico fenómeno televisivo.

Fue una de mis primeras incursiones a nivel audiovisual. Entré al final de la segunda temporada y fue una gran experiencia. Haciendo de periodista mi papel era más pequeño, pero al final el director me puso más texto. Fue como estar viva aquí y ahora, aprovechando la oportunidad. Después tuvo ese éxito arrollador a nivel mundial, que no me ha salpicado de la misma forma que a los protagonistas, claro, pero me ha dado mucho cariño y reconocimiento. Me quedo con la alegría de haber podido formar parte de un proyecto tan grande.

Ahora está en La Llamada. ¿Cómo definiría el musical?

Es un musical agradable y necesario de ver. Hay comedia, música en directo, grandes voces, los personajes están muy bien creados y las interpretaciones y actrices están bastante bien. Es necesario por el mensaje que manda de libertad. Se trata de la búsqueda de ti mismo, sin tener miedo, siendo valiente y escuchándote.

¿Qué es lo que más le gusta?

Me encanta cómo llega al público, porque nos dicen que esta obra ha significado mucho en su vida, un antes y un después. Para mí, eso es un regalo muy grande.

Cuando los Javis le propusieron interpretar a la Hermana Milagros, ¿qué pensó?

Yo vi la obra en el teatro antes de que contactaran conmigo y ese personaje me encantó. Pensé en lo bien que lo hacía Belén Cuesta y la suerte que sería hacer ese personaje.

¿Cómo es el ambiente con tus compañeros en la obra?

Hay un ambiente muy bueno. Lo que ve el público es real. Hay una energía que nos une, nos tenemos mucho aprecio y nos cuidamos las unas de las otras. Formamos una gran compañía.

¿Tiene algún proyecto en mente? ¿Y en Málaga?

Van entrando proyectos y los voy haciendo, como la película La vida no es nuestra. Estoy deseando trabajar en Málaga, es un sueño que tengo y que está por cumplir.