De vez en cuando, al artista malagueño José Carlos Casado le escriben amigos y seguidores de sus redes sociales si algo que han visto por ahí es de su autoría. Hace unos días, saltó una de esas 'alarmas': "Dos personas me escribieron diciéndome que las visuales de Björk en su tour 'Cornucopia', del 2019, les recordaban a mi trabajo. Así que, por curiosidad, miré y me quedé muy sorprendido: no era sólo una imagen o concepto, ¡sino más de cuatro en un mismo vídeo!".

Evidentemente, los medios no son los mismos; al fin y al cabo, el trabajo de Casado, de 2004, no ha contado con el presupuesto con el que Tobias Gremmler, responsable de la pieza para la cantante, ha levantado su obra para la islandesa, del 2019, pero no hace falta fijarse demasiado para ver que la idea principal y sus desarrollos, esos cuerpos en eterno movimiento, tienen muchísimos puntos en común. "Gremmler es alguien que como yo, lleva trabajando con medios digitales desde el principio de los años 90. Lo cual me sorprende porque normalmente mi trabajo es 're-interpretado' por artistas jóvenes sin mucha experiencia o conocimiento de historia. Yo quiero pensar que las ideas son libres y que no ha sido un intento desapercibido de plagio, pero sinceramente, el que sea más de un concepto/imagen huele demasiado", nos dice el malagueño, afincado en Nueva York desde hace décadas.

José Carlos asegura estar meditando si iniciar pasos judiciales; de momento, lo ha denunciado públicamente a través de sus redes sociales, "al menos para que quede constancia y dejarlo al criterio público". En todo caso, no cree que pueda llegar muy lejos en los tribunales, si decide optar por esa vía: "Soy yo contra Björk, ella es pequeña como una montaña, yo soy grande como una hormiga". En todo caso, el artista y su galería, Postmasters Gallery, están esperando "alguna reacción por parte de las partes involucradas": "Björk no tiene culpa, su equipo contrató a esta otra persona, con la cual además llevan tiempo trabajando juntos. Pero algún tipo de comunicación de su equipo sería muy bienvenida, especialmente de esta artista que se considera tan radical y justa".

A pesar de que sea un posible plagio, que te copie alguien como Björk y su equipo debe de ser, de alguna manera extraña, un cierto reconocimiento, un cierto honor... El malagueño no está de acuerdo con que la copia sea la mayor expresión de admiración: "Si se reconociese de alguna manera, sí por supuesto. Si pasa desapercibido, no, sinceramente el sabor amargo es más potente que ningún tipo de orgullo. Sobre todo cuando pasa a menudo y con gente poderosa. Por ejemplo, ya me sucedió con una empresa de multimedia de Hollywood, Method Studios, con un vídeo para los Premios AICP en el Museum of Modern Art (MOMA) de Nueva York; y otra vez en la que una página web copió mis diseños para ponerlos en camisetas, aunque al menos aquí conseguí que las retirasen del mercado".

Ocurra lo que ocurra, José Carlos Casado sabe que el caso Björk no será el último: "Entiendo que las 'inspiraciones' son parte de la naturaleza del arte en sí; nada es nuevo, ¿verdad? Pero a veces, cuando todo es tan evidente, llega a ser bastante frustrante". Y bromea: "Quizás deba hacer una exposición que reúna estas obras y muchas más y titularla 'Inspiraciones".