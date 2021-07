La Céline Dion malagueña triunfa en el Festiva de Cannes

No es ni mucho menos una de las películas que más están llamando la atención en el Festival de Cannes pero, desde luego, para los malagueños tiene su interés. Y es que se acaba de estrenar en la cita de La Croissette, fuera de concurso, Aline, la película inspirada en la vida de la estrella de pop canadiense Céline Dion, que se rodó parcialmente en la Costa del Sol en junio del 2019. A la película, de momento, no le ha ido nada mal: cinco minutos de aplausos cosechó su pase de estreno en el festival de festivales.

La magia del cine y una buena agenda de localizaciones consiguieron que una estupendísima casa de La Zagaleta, en Benahavís, fuera la réplica de la espectacular mansión de Dion en Las Vegas, que la Plaza del Obispo emulara una plaza de Nápoles, que el restaurante El Jardín fuera una brasserie de Mónaco, que el Gran Hotel Miramar diera el pego como establecimiento hotelero de la capital de Nevada, que el Torrequebrada de Torremolinos hiciera de los templos del azar de Las Vegas y que diversos chiringuitos del casco urbano parecieran sus homólogos brasileños.

Gonzalo Bendala, cineasta y cofundador de Áralan, una empresa de service cinematográfico, participó en la producción costasoleña de Aline (entonces, durante su rodaje, titulada The Power of Love) y ha comentado a Variety: «El clima y la luz de Andalucía ayudó a que los productores tomaran la decisión de localizar aquí las escenas brasileñas, italianas y de Las Vegas. Además, rodar en una casa de súper lujo en Las Vegas era demasiado caro. En la Costa del Sol encontraron otras que no tenían nada que envidiar y cuyo precio de alquiler era mucho más bajo».

La producción alcanzó el gasto mínimo de 1 millón de euros requerido en España para tener acceso a las devoluciones de impuestos para rodajes internacionales, según Bendala.

Curiosamente, la película de Lemercier no es lo único que une de alguna manera a la diva canadiense con la Costa del Sol. Desde hace unos años forma parte de su entourage el bailarín e ilustrador alicantino afincado en Málaga Pepe Muñoz; hasta tal punto de que durante un tiempo las publicaciones del corazón especularon con la posibilidad de que el exprofesor de la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga fuera la pareja sentimental de Dion tras enviudar del megaempresario René Angélil. Ninguno de los dos, ni Céline ni Pepe, han confirmado jamás esta relación.