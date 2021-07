Disfrutar de buena música siempre es una buena elección y si esa música viene acompañada de un lugar tan especial como el del Starlite de Marbella la noche se vuelve aún más especial. Dentro del completo calendario que el festival marbellí ha preparado para este verano, ayer fue el turno de dos jóvenes artistas que demostraron sobrado talento y tablas sobre el escenario. Miriam Rodríguez y Luis Cepeda ofrecieron ayer una doble ración de garra y excelente directo con dos conciertos que hicieron vibrar al público presente en la cantera de Nagüeles.

Comenzó la noche Miriam Rodríguez, que se mostró emocionada de poder volver por fin al directo tras un parón de dos años provocado por la pandemia, un tiempo que no ha hecho que la artista gallega pierda fuerza sobre las tablas, sino todo lo contrario. Guitarra en mano, la cantante fue desgranando los temas de su último disco, La dirección de tu suerte, empezando con Desperté y pasando por otras canciones como No sé quién soy, Que hablen, Esa o No fui yo. No faltaron tampoco temas anteriores como Hay algo en mí o No! y el público se entregó por completo con Más de lo que ves, Dos extraños en la ciudad o No vuelvas. Miriam, que quiso agradecer al festival la oportunidad y también tuvo palabras de agradecimiento para quienes han luchado y siguen luchando para acabar con la pandemia, volvió a demostrar que su lugar es el directo y que tiene mimbres para construir una carrera en la que se complementan a la perfección buenas letras y un gran sonido que a buen seguro le va a traer muchos éxitos en el futuro.

Y excelentes mimbres demostró también en el Starlite el cantante gallego Luis Cepeda, que con su presencia en la cantera marbellí dio un sueño por cumplido. Arrancó su concierto con la canción que da título a su último disco, Con los pies en el suelo, y se fue creciendo sobre el escenario, dejando claro que es su lugar natural y en el que más disfruta. El artista fue combinando temas más movidos con baladas, que también son su seña de identidad, y lo hizo con un magnífico directo. Cuando no estés, Antípoda, Da media vuelta, 2007... canciones que coreó el público, un público que además pudo disfrutar de dos temas en dúo con Miriam, con la que cantó su tema Esta vez, que fue el primer single de Cepeda tras salir de OT, y una versión de Pedacitos de ti de Antonio Orozco, tema que ambos cantaron en el programa y con el que demostraron que el cariño y el respeto que ambos se tienen no ha hecho sino crecer con los años. La locura llegó con canciones que dan ganas de bailar y saltar como La novia de Rubén, Sirenas o Mi reino y no pudo ser mejor elección el tema para cerrar, Gentleman, primer single de su último trabajo y el más adecuado para salir del concierto con ganas de volver a disfrutar de un artista que ha demostrado con creces ya su excelente faceta como compositor.

Starlite apostó anoche por el talento joven y con futuro y demostró que fue una elección más que acertada. Miriam y Cepeda tienen aún mucho que ofrecer y anoche demostraron que se merecen un hueco en la música, gracias a su constancia, su ímpetu y su calidad. Confiamos en que Marbella los vuelva a recibir en ediciones posteriores con las mismas ganas que lo hizo ayer.