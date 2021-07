El propio Truman Capote cuenta como en 1942 frecuentaba la New York Society Library y allí coincidía con "una mujer cuyo aspecto me hipnotizaba, sobre todo sus ojos: azules, como el claro y luminoso cielo de la llanura". Inician la charla y el joven Capote le dice "me gusta mucho Willa Cather. ¿Ha leído 'Mi enemigo mortal'?". Y ella le contestó "la he escrito yo". Era Willa Cather y desde entonces mantuvo la amistad con Capote que la consideraba "tan buena como Flaubert".

El juicio de Capote era cierto. Ella es una de las voces narrativas más excelsas del mundo anglosajón.

Tras ejercer la docencia y el periodismo, dejó la Nebraska donde se había criado para instalarse en Nueva York. Allí, con su estilo crudo y contundente, muy pronto se hizo un hueco en el abigarrado panorama literario estadounidense de los años 20, al lograr en 1923 el Pulitzer por su novela ‘Uno de los nuestros’ (One of Ours).

Alba Editorial se ha ocupado con esmero de difundir en español el enorme talento literario de Cather con la publicación de buena parte de su producción narrativa. Ahora reedita toda su producción breve , bajo el título ‘Los libros de cuentos’, que recoge todas las narraciones cortas que Cather publicó en vida, mas un conjunto de piezas inéditas que vieron la luz un año después de su muerte.

Los cuentos de Cather no son una prolongación en corto de sus novelas. En éstas su argumento central es la lucha cotidiana de los emigrantes europeos en los duros territorios americanos por colonizar. En sus cuentos cambia de registro dándoles así un carácter y un valor determinante. En ellos el escenario se sitúa en las grandes ciudades, como Nueva York y sus protagonistas son urbanitas agobiados por el peso de las ciudades donde residen. Tanto los escenarios como los personajes son retratados con ese gran estilo crudo, pero sutil de una escritora que reúne sus formidables poderes, como son la precisión psicológica, la sabiduría práctica y el ingenio que la encumbraron a los ojos de Truman Capote, pero también de William Faulkner o Sinclair Lewis.

Aquí están todos sus cuentos. Los primeros, bajo el epígrafe ‘El jardín del troll’, en 1905, que revelan a una escritora relevante, pese a su juventud. Destacan los cuentos agrupados bajo el epígrafe ‘Juventud y la radiante Medusa’, (1920),en especial ‘¡Próximamente, Afrodita!, donde Don Hedger, un pintor, queda embriagado por su visión artística de la mujer ideal, Eden Bower, una aspirante a actriz, que se ha mudado a la puerta de al lado de su apartamento. A través de una mirilla descubierta accidentalmente en la parte trasera de su armario, ve a la señorita Bower en su estado más natural. Y esto se convierte en una obsesión. Vuelve una y otra vez a la mirilla del armario, ansioso, obsesionado, desesperado por volver a experimentar esta visión pura de su ideal femenino. Destaca también ‘Un concierto de Wagner’, con la música como elemento seductor de una anciana que redescubre su pasión.

Sin duda los tres últimos cuentos, agrupados bajo el epígrafe de ‘Oscuro destinos’ destilan la mejor prosa de Willa Cather, la que crearon su reputación de gran escritora. Cada historia trata sobre la muerte de un personaje central y las grandezas y miserias que alimentaron sus vidas. Nos detenemos en ‘El vecino Rosicky’, un granjero, de origen checo cuyo médico le dice al principio de la historia que debe dejar de trabajar duro. Tiene una enfermedad cardíaca.

Rosicky no ha prosperado tan bien como algunos de sus vecinos, pero es un hombre amable que disfruta de la vida. Tiene una relación afectuosa con su familia, pero teme que alguno de sus hijos huya de la difícil vida de la agricultura. Pero el doctor Burleigh, su médico y amigo concluye que la vida de Rosicky fue "completa y hermosa".

Y tal es, completa y hermosa, la escritura de Willa Cather y la lectura de sus cuentos para reencontrarse con la admiración que producen sus historias.