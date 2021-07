La Sinfónica Pop del Soho ha retomado sus ensayos en el Teatro del Soho CaixaBank, de cara al concierto del próximo sábado 24 de julio en el auditorio de Starlite. La banda se suma al cartel de actuaciones del festival marbellí con su espectáculo ‘Notas de cine’, en el que ofrece un viaje musical por la historia del cine.

Fruto de la colaboración de Starlite Catalana Occidente con Antonio Banderas, el escenario de La Cantera se vestirá de cine con la actuación de la orquesta, que interpretará un repertorio basado en las canciones de las bandas sonoras más emblemáticas de películas que han sido parte de la historia del séptimo arte, en el que se harán hueco obras maestras de compositores como John Williams, Max Steiner, Alan Menken, Vangelis o Nino Rota.

Banderas y Boscovich al frente

Bajo la dirección artística del actor malagueño y la batuta del maestro, también “malaguita”, Arturo Díez Boscovich, la orquesta ha ampliado su número de músicos al medio centenar.

“Estamos muy contentos de que la orquesta del Soho tenga continuidad y, concretamente, en Starlite, un festival de tanto prestigio”, afirma el Arturo Díez Boscovich, que contará el sábado con la presencia de Antonio Banderas, gracias a su disponibilidad tras el rodaje de 'Barracuda' en Salónica (Grecia).

Para el director, este proyecto es especial y se diferencia del resto de trabajos en los que ha formado parte: “Siento esta orquesta como algo mío. He estado en otras orquestas y conciertos cuando he ido de director invitado, en los que llegaba, dirigía y me iba. Aquí tengo una implicación emocional mucho mayor, porque he sido parte del nombramiento de la orquesta y estoy viendo la evolución que está teniendo”.

La Sinfónica Pop del Soho, que debutó la pasada Semana Santa contando con un gran éxito entre el público y agotando sus entradas en las localidades, tendrá entre sus músicos al armonicista Antonio Serrano en calidad de solista invitado: “El trabajo con él es fantástico. Es un ‘musicazo’ brillante y un tío encantador”, explica Boscovich.

Un repertorio de prestigio

A pesar de ser un espectáculo que se sale de lo habitual en el escenario de La Cantera, que ha contado en esta edición con artistas como Pablo Alborán, Manuel Carrasco, Camilo o Nicky Jam, el maestro malagueño recalca que el repertorio de ‘Notas de cine’ funciona bastante bien y hará disfrutar a cualquier tipo de público.

Entre las numerosas canciones que interpretará la Sinfónica Pop del Soho se encuentran “Gone with the wind”, compuesta por Max Steiner para ‘Lo que el viento se llevó’; “Suite” de Vangelis para ‘Blade Runner’ y “Colonel Bogey March”, una composición de Kenneth J. Alford para ‘El puente sobre el río Kwai’.