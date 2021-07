El periodista malagueño Carlos García Hirschfeld y su programa Seguridad vital han sido galardonados con uno de los premios Iris del Jurado 2021, otorgado por la Academia de las Artes y las Ciencias de Televisión. El espacio, que se emite los domingos por la mañana en La 1, difunde, de manera rigurosa y entretenida, los principales valores de la seguridad vial y la movilidad sostenible, a través de entrevistas, reportajes y testimonios.

Seguridad vital ha sido galardonado con el premio Iris del Jurado 2021, ¿qué ha significado para usted y todo el equipo?

Nos hace mucha ilusión, porque siempre que haya un premio para el programa es una manera de decir que estás haciendo un trabajo decente. Somos un programa pequeño y divulgativo, con poco presupuesto y un horario muy modesto, y que nos den un empujón de este estilo nos hace tener más ganas de seguir trabajando.

Mejoran la educación vial de sus espectadores. ¿Cómo lo hacen sin caer en el dramatismo?

Cuando haces divulgación, tienes dos retos, que la gente considere que haces un buen trabajo y no aburrir. Siendo conscientes de que es un tema muy delicado, intentamos que el programa sea ligero y fácil de ver. Es esencial que al divulgar conceptos y mensajes, se haga de la forma más entretenida posible y con respeto por la seriedad del asunto.

¿Cree que deberían incidir en algún aspecto en concreto?

En cada programa lanzamos entre doce y catorce mensajes, que son de seguridad vial y movilidad sostenible. Hay millones de cosas que contar, por todos los actores que hay en la seguridad vial. Tenemos que intentar dirigirnos a todos ellos y hablar de cosas que les importen.

A pesar de tener un horario complicado, son líderes en su franja. ¿Cuál es la razón?

Cuando uno trabaja en televisión no debe pensar que es porque lo ha hecho muy bien. Hay factores que uno no entiende y que hacen que la gente te vea. Nosotros hacemos un programa interesante y riguroso, con algo que hacemos todos cotidianamente, para que la persona que esté en su casa y pase por el programa tienda a quedarse.

Además del programa, ¿qué más se necesita para que los conductores se conciencien?

El programa es un apoyo para las instituciones que hay trabajando en la seguridad vial. Ellos hacen el trabajo principal, nosotros somos un apoyo para hacer llegar los mensajes, un apoyo en el que todos tenemos que ayudar para convencer a la gente de que conduzca con mayor precaución.

¿Cómo ha evolucionado la seguridad vial?

España es ahora un país modelo, a pesar de que se registren fallecidos y miles de heridos. Si lo comparas con otros países, éstos tienen cifras terroríficas. Hemos evolucionado muchísimo, pero tenemos todavía mucho trabajo por hacer.

¿Qué ha aprendido como conductor?

Un montón de cosas. Hoy soy mucho mejor conductor que hace cinco años. He reducido mi velocidad y soy muy consciente del peligro, después de escuchar a tantas personas a las que les ha cambiado un accidente de tráfico. Soy consciente al conducir que llevo una máquina que no solo puede hacer que me mate, sino que mate a otros.

¿Qué le diría a alguien que no ve Seguridad vital?

Lo primero, que tiene que madrugar un poco y que si se pasa por ahí, que se quede e intente asimilar y entretenerse con los mensajes.

Usted es de Málaga, ¿tiene algún proyecto en mente por la provincia?

Tenemos previsto grabar entradillas allí. Me encantaría hacer un programa en Andalucía y, sobre todo, en Málaga para contar todo lo que se está haciendo para que sea una ciudad inteligente en cuanto a movilidad.