La ‘fuerza del Drag y la fantasía del rock’ se unen para presentar Drag&Roll, un espectáculo protagonizado por artistas malagueñas el próximo 6 de agosto en el Auditorio Municipal Finca El Portón (Alhaurín de la Torre). Cambios de ‘looks’, baile, ‘lipsync’ y música en directo compondrán las actuaciones de un elenco que agrupa a seis ‘drag queens’ de renombre: Regina Varanski, Eris Purple, Dennyx, Alma DeSoul, Alice Wonderland y Desiree Vogue.

Regina Varanski será la maestra de ceremonias y la mujer que bajo su batuta guiará un espectáculo que abandera la diversidad y la libertad. Su productor, Eddie Mizake, ha concretado que “el mensaje que se quiere trasladar al público es que nadie puede decidir por ti, todo el mundo tiene que tener la libertad necesaria para ser como quiera”.

Una idea fraguada desde septiembre de 2020, tras un verano ‘curativo’ en el que el creador del espectáculo dejó atrás una depresión y se puso las pilas para sacar a relucir un proyecto que fusiona “dos conceptos que ‘a priori’ son como la antítesis”, ciñéndose a los estereotipos Eddie Mizake hace referencia a la combinación de un “‘machirulo heavy’ con una persona homosexual que le pueda gustar el mundo drag”. De la mezcla y la diversidad surge Drag & Roll que pretender ‘romper’ con las ideas preconcebidas demostrando que el rock no es solo cosa de hombres y que “el movimiento Drag va más allá de un maricón con peluca y tacones lanzando insultos en un antro”, ha dejado claro su productor.

Más de cuatro meses de ensayo, casi medio año de trabajo conjunto entre las artistas y sus diseñadores para elaborar el vestuario y cuatro horas de preparación ‘previa’ a la actuación para que el maquillaje y el ‘outfit’ queden perfectos componen un puzzle cuyas piezas reivindican el drag como un arte.

Detalles del ‘Show’

La actuación abrirá con la balada “It´s ok to cry” como homenaje a la cantante transgénero Sophie Xeon tras fallecer en un accidente este mismo año. Seis drags pisarán un escenario en el que la banda de rock ‘The Killer Rockets’ pondrá la nota a unas actuaciones en las que la diversidad se hará notar hasta en los diversos perfiles que presentan las artistas. “Hay drags que apuestan por el rollo más visual y hacen piruetas en el escenario mientras que a otras se les da bien el micrófono y son expertas en comerse al público con patatas”, ha concretado el creador del ‘show’ Eddie Mizake mientras resalta que “el cartel es muy diverso, algunas cumplen con un perfil más clásico de ‘mujeronas’ divinas y de pronto otra es como un alien, con un rollo muy galáctico”.

El ‘show’ durará 90 minutos y cada artista interpretará dos canciones cada una. Una de las sorpresas de la noche radica en que una de las ‘drags’ se alejara del ‘playback’ para cantar en directo. Todas las artistas junto con la banda ‘The Killer Rockets’ son de la provincia de Málaga, Eddie Mizake ha apostado por lo local, por su tierra.

“El espectáculo no está teniendo la respuesta que esperábamos, en Málaga nunca existe un gran apoyo a lo local, la gente busca el ‘brilli brilli’ de Instagram y la televisión”, ha lamentado Eddie Mizake. Una de las principales causas que ha señalado el productor ante la lenta marcha en la venta de entradas es la gran oferta, “en la provincia existe una saturación de eventos, a lo que se suma que agosto es el mes de las vacaciones y mucha gente está fuera”. Eddie Mizake lanza un dardo al Ayuntamiento de la ciudad alegando que “Málaga es muy palomo, yo me lo guiso y yo me lo como, hay gente que triunfa pero no es gracias al apoyo institucional que recibe”.

El productor ha asegurado que “su plan de futuro es actuar en muchos más lugares” y ha anunciado su próxima fecha, el 28 de agosto en Fuentes de Andalucía (Sevilla). La actuación en Alhaurín de la Torre de este viernes tendrá lugar a las 22.00 horas y se pueden adquirir entradas anticipadas a través de su web por 13,20 euros.

Mensaje

Libertad, diversidad y amor propio son las tres palabras que pueden definir el regusto que dejará el ‘show’ en el espectador. Divas como Lady Gaga, Madonna, Dua Lipa y Tina Turner marcarán un ritmo empoderado durante los tres minutos que durarán las versiones preparadas por las propias artistas.

Como si del innombrable de Harry Potter se tratara, el productor Eddie Mizake prefiere no hacer mención a partidos políticos que en su opinión “solo promueven un circo fascista con un mensaje de odio” y confía en “el cambio positivo que se palpa en la sociedad dejando atrás a una cantidad de energúmenos sin educación”.