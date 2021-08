Buen rollo y un poco de locura, así es Ginebras. La ‘girlband’ madrileña aterrizará el próximo sábado 7 de agosto en el festival fuengiroleño Luna Sur, tras lanzar La ciudad huele a sudor.

Compusieron la canción el verano pasado, ¿por qué han decidido lanzarla ahora?

La hemos sacado ahora porque veíamos que era el momento idóneo para sacar nuevos temas. La canción habla de cómo es el verano en la capital, cuando te mueres de calor, el asfalto quema y lo único que haces es estar en tu casa, con un ventilador y comiendo cosas frías.

Dicen que puede llegar a ser la “verdadera canción del verano”, ¿lo está consiguiendo?

En ningún momento nos lo habíamos planteado. Muchos medios y fans la han calificado así. Si sirve para bailar y para que la gente se identifique con la canción, nos parece genial. Todo lo que sea conectar con el público siempre es bueno.

Su grupo nace en 2019, antes de que se produjera la pandemia. ¿Cómo les ha afectado esta situación en sus inicios?

Hemos dado más conciertos con la gente sentada que de pie, no hemos podido hacer una gira del disco que hemos sacado y hemos visto caer fechas y devolver entradas. Al principio estábamos tristes, pero la acogida de la gente, su cariño, nos ha ayudado. Todo lo veíamos por redes, por lo que no sabíamos qué nos íbamos a encontrar al llegar a un concierto. Hemos tenido una respuesta bastante buena, muchas personas nos han dicho que el disco es “la hostia” y que les ha alegrado el confinamiento. Al final nos quedamos con esas cosas.

¿Cómo definirían su música?

Colorida, divertida y gamberra. Hacemos canciones que nos identifican como personas. Son letras naturales y espontáneas, que buscan crear una fiesta. Si a alguien no le gusta, por lo menos que digan que somos majas.

Una gallega, una gaditana, una alicantina y una madrileña. ¿Ha influido en su música que cada miembro del grupo sea de un lugar distinto?

Sí ha influido, sobre todo por nuestros padres, que escuchan música muy parecida. Lo bueno es que las cuatro nos conocimos en Madrid y hemos conectado bastante bien a la hora de componer y sacar melodías. Tenemos referentes parecidos, una cosa que también nos une.

Desde el principio han afirmado que el único requisito era que sus componentes fueran mujeres. ¿Por qué lo han tenido siempre tan claro?

Cuando una va creciendo, se da cuenta de que no hay una mujer que toque la guitarra y, si hay, son muy pocas. Nuestro requisito era ser mujeres y amigas y a día de hoy lo hemos cumplido. Cuando creamos el grupo, las cuatro lo teníamos claro. Quizás sea por la falta de referentes. El día de mañana queremos que las niñas quieran tocar la guitarra o la batería. Esto va cambiando y cada vez somos más las mujeres que subimos a un escenario y decimos que esto es lo que hay.

¿Creen que hacen falta más “grupos de chicas”?

Totalmente. No solo grupos, sino también técnicas de sonido y luces. En la industria musical hace falta todavía esa presencia de la mujer y esperemos que con el tiempo cambie. A nosotras nos gustaría crear todo un equipo de mujeres, aunque se nos ha complicado. Ahora contamos co Diego y Álex, que no los cambiaríamos por nada en el mundo.

¿Les incomoda que se les compare con otras ‘girlbands’ aunque no tengan nada que ver con su música?

No nos incomoda, pero no se suele comparar a los grupos formados por hombres. Esa diferencia es la que quizás más nos “chirría”. Cada grupo hace su música y es muy diferente a los demás. Cariño es el grupo con el que más nos comparan. Son grandes mujeres y han sido nuestras referentes, pero nuestra música no tiene que ver. No nos molesta que nos comparen porque son unas “cracks” como nosotras, es por el simple hecho de que haya una comparación por ser mujeres, algo que en el género masculino no existe.

Otra de las cosas que han tenido muy claras, además de ser mujeres y amigas, era que querían tocar en el Festival Internacional de Benicàssim (FIB), un objetivo que pasó de ser imposible a probable. ¿Qué otras metas se han propuesto y están dispuestas a cumplir?

Queremos cruzar el charco. Un músico quiere llegar siempre a lo más lejos y a la mayor gente posible. Queremos hacer esto durante mucho tiempo y que la gente nos quiera y baile con nuestras canciones.

En varias ocasiones han comentado que siguen con sus respectivos trabajos. ¿Ven cada vez más cerca que puedan vivir de la música?

Sí y no, sobre todo por el “bichito”, que es lo que sigue dando guerra y nos impide hacer festivales y conciertos con normalidad. Dos hemos dejado el curro, Magüi y Sandra, hace poco. Las otras dos, Raquel y Juls, seguimos trabajando y nuestra idea es seguir aunque sea un par de horas. Es una situación que todavía no nos hemos planteado, pero podría ser cuando la pandemia acabe, cuando nos permita rodar más, que tenemos muchas ganas.

En su canción ‘Filtro Valencia’ critican el mundo de las redes sociales, un mundo que también les brinda apoyo y ha ayudado a que Ginebras alcance popularidad. ¿Se trata de una relación de amor-odio?

Con las redes, todo es amor-odio. La gente muestra una cosa y luego es otra, todo el mundo lo ha hecho alguna vez. La canción habla del postureo. A nosotras nos encanta y no quiere decir que sea algo malo. Está ahora a la orden del día y pensamos en hacer una canción sobre eso, porque al final es lo que hay, nos guste o no.

El próximo 7 de agosto actúan en el festival Luna Sur, donde toca Love of Lesbian. En una entrevista afirmaron que les gustaría tener una carrera como la suya, ¿cómo se sienten compartiendo cartel?

Nosotras admiramos muchísimo a Love of Lesbian, que es siempre cabeza de cartel y un referente en la música indie. Hemos compartido palabras con ellos y son majísimos. Compartir cartel con grandes artistas como ellos, La Casa Azul o La La Love You es un sueño que teníamos antes de ser Ginebras. No pensábamos que pasaría y ahora que ha pasado estamos muy orgullosas. Es una satisfacción porque conoces a gente muy talentosa, compartes tu música y palabras de sabiduría con gente que lleva más tiempo en este mundo.

¿Qué van a ver los malagueños en su concierto?

Los malagueños van a ver mucha juerga, porque nosotras somos así. No pueden levantarse de la silla, pero va a estar complicado. Tenemos muchas ganas de estar con la gente de Málaga e ir al sur, porque teníamos varios conciertos por allí y se han caído todos.

Aunque que el grupo es muy “madrileño”, ¿tienen pensado algún proyecto por el sur?

No tenemos proyectos en un sitio concreto. Nos encanta ir a nuestras ciudades y contagiarnos de la energía y el buen rollo que hay en cada lugar al que vamos.