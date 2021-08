La prestigiosa Lámpara Minera del LX Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión tiene el nombre de una malagueña, el de la veterana Amparo Heredia Reyes, 'La Repompilla'. A pesar de sus nervios previos y ese “pellizco en el estómago” que le genera el festival murciano, la cantaora consiguió en la madrugada más flamenca del año la máxima distinción de este concurso.

“No me lo esperaba. Cuando una va a estos concursos, no sabe para quién va a ser el fallo del jurado. Todos tenemos la oportunidad de ganar, así que cuando escuché mi nombre en el de la Lámpara Minera me quedé en ‘shock’, no me lo podía creer”, afirma la malagueña, que hasta el momento estaba agradecida con lo que había logrado. Al galardón, dotado con 16.000 euros, se sumó a su palmarés los primeros premios por minera, por cantes bajoandaluces y por cantes de Málaga, Granada, Córdoba y Huelva, suponiendo un total de 31.000 euros.

El premio no fue una cuestión fácil para el jurado, compuesto por Antonio Ayala Paredes, Antonio Najarro, Pedro Ojesto, José Francisco Ortega y Francisco Cayuela. En esta final, competía con la cantaora pacense Esther Merino, muy conocida y apreciada en esta zona. Aunque una parte del público la veía como ganadora, el jurado se decantó por Heredia.

“He escuchado que estuvo muy debatido. Quizás fue por La Minera o la forma de ejecutar el resto de los cantes, ya que ese día no fue el único que nos presentamos. Hay un conjunto de puntuaciones de muchos cantes que se tienen que hacer a lo largo de las fases. Los concursos son así. Cuando te presentas estás predispuesta a que pasen estas cosas, a lo mejor hay un cante que haya llenado más que otro, lo que hace que se inclinen por ti”, cuenta Amparo Heredia.

La segunda gitana en ganar la Lámpara Minera

Su mayor orgullo no fue el premio, sino el hecho de haber sido la segunda gitana en llevarse el premio, tras Encarnación Fernández en 1980: “Es lo que más me ha llenado de todo el concurso”. La cantaora no sabe cuáles son los motivos por los que los gitanos no se llevan más galardones, aunque considera que puede ser por su forma de cantar: “No somos ortodoxos a la hora de hacer los cantes. Nosotros cantamos más sobre lo que sentimos, no llevamos una estructura de cómo va el cante y no pensamos en qué tenemos que hacer. Somos más libres”.

'La Repompilla', una habitual del festival, lleva persiguiendo el premio los últimos años, con una constancia que por fin ha dado sus frutos. “Después de salir de la actuación, sentí que lo había dado todo y pensé que fuera lo que Dios quisiera. El Cante de las Minas siempre me ha puesto muy nerviosa, porque, aunque lleve toda la vida siendo artista, subo al escenario y sé que un jurado va a opinar sobre mi cante, mirándolo con lupa. Aun así, esos nervios son lo que hacen que siempre me vuelva a presentar”.

En la última edición, celebrada en 2019, no obtuvo ningún galardón a pesar de llegar a la final de algún cante. La malagueña pensó en no volver a presentarse, pero el encanto de este festival, el de su ambiente y el de su gente fueron tres motivos por los que Amparo Heredia quiso volverlo a intentar, además de su incansable esfuerzo de superarse a sí misma. “Yo vengo de otra escuela, en la que he cantado toda mi vida para bailar. Me gusta mucho el cante, es mi vida, por lo que este concurso es una forma de empujarme a mí misma, para estudiar y conocer. También, es para demostrarme que puedo hacer otras cosas aparte de cantar para el baile, que es lo que he hecho siempre”, explica la cantaora.

El hecho de no llevarse un premio a casa no le preocupa, ya que opina que se trata de una cuestión que depende del gusto de cada jurado: “Ellos puntúan si eres merecedora de un premio o no y, como decía Lola Flores, no somos monedas de oro para gustarles a todo el mundo”.

Una edición marcada por la pandemia

La presente edición es una de las más especiales de su historia, ya que, a pesar de un año complicado marcado por el coronavirus, ha vuelto a potenciar el flamenco al grito de que la cultura es segura. Tras la suspensión del concurso en 2020, El Cante de las Minas sustituyó su sede principal del festival, el Antiguo Mercado Público, por La Maquinista de Levante, debido a las normas de seguridad frente a la pandemia, siendo al aire libre y ocupando la mitad del aforo.

“Aunque ha sido emocionante como el resto de años, con la expectación de saber qué va a pasar y qué voy a lograr, ha sido raro. He echado de menos el Antiguo Mercado Público, porque, desde la primera vez que lo pisé, supe que tiene algo que engancha”, explica Amparo. En la edición también se ha notado la ausencia del público habitual: “No estaba el ambiente que normalmente suele haber allí, en el que la gente entra y sale, llena los bares que hay en esa zona y comparte opiniones. Todo ese ambiente que se crea alrededor del festival”.

Un premio y una responsabilidad, eso es lo que supone la Lámpara Minera para la malagueña. Al igual que el resto de los ciudadanos en una situación como la que se está viviendo, solo pide seguir trabajando y disfrutando de lo que le gusta. “Si Dios quiere y esta pandemia lo permite, pido tener salud y que no me falte trabajo. Ojalá empiece a resurgir esto, no solo a mí, sino también al flamenco y a los que nos dedicamos al gremio del arte y la cultura”.