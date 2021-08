En estos tiempos tan especialmente complicados, ¿cuántos directores españoles inician un rodaje apenas meses después de su anterior película? Macarena Astorga pertenece al selectísimo club. Tras lograr con su debut como realizadora, La casa del caracol varias hazañas (rodar en plena pandemia y hacer buenos números en la taquilla en su estreno), la malagueña acaba de finalizar la producción en Sierra Nevada de El refugio, su segundo filme, también avalado por Bowfinger, el sello de Santiago Segura y María Luisa Gutiérrez. La cinta será la gran apuesta comercial de nuestro cine en Navidad.

Después de la claqueta final de La casa del caracol, el thriller psicológico que filmó en la Serranía de Ronda y con el que se presentó en sociedad como directora (y entre los suyos: compitió en la Sección Oficial del Festival de Málaga), la realizadora malagueña dijo que ya se atrevía a «una comedia», o lo que la echaran. Pues efectivamente, Segura y Gutiérrez (sumen a Álvaro Ariza, de Esto También Pasará, pujante productora andaluza) le han echado una comedia, disparatada y para toda la familia, blanca como la nieve. Y con la que Astorga demostrará su versatilidad y su oficio detrás de las cámaras.

¿Qué sucedería si un temporal de nieve deja aisladas a un grupo de personas en un hotel de montaña durante un fin de semana navideño? Loles León, María Barranco, Cachín Alcántara, David Guapo, Sara Sálamo, Mariam Hernández, Antonio Dechent y Leo Harlem, además de los niños Luna y Rubén Fulgenio y Marco Ezcurdia, componen el elenco de la película, una comedia alocada, repleta de enredos. El libreto es de Sandra García Nieto, autora del libro en que se inspiró La casa del caracol. Como pueden comprobar, la experiencia de aquel thriller satisfizo tanto a los implicados como para repetir como compañeros de aventuras.

El refugio fue rodada durante cinco semanas en el entorno del Parque Nacional de Sierra Nevada, recreando artificialmente las intensas nevadas que disparan el argumento del filme. Se estrenará a finales de año con la distribuidora Filmax; Amazon Prime Video será la plataforma de streaming que la lanzará en los hogares de nuestro país.

Desde luego, más fulgurante no puede ser la carrera de esta cineasta de pura cepa, malagueña del 70, que pidió una excedencia laboral para poder lanzarse a tumba abierta a cumplir su sueño: rodar una película. Hasta entonces tenía varios cortometrajes en su currículum, con interesantes recorridos de premios (uno de ellos, Marta no viene a cenar, con las hermanas De Molina, Natalia y Celia), pero le faltaba competir en las distancias largas. Y ahora ya va camino de plusmarquista, gracias a, dicen los que trabajan con ella, su responsabilidad, creatividad y capacidad de solventar problemas. No hay quien la pare.