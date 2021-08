El incombustible Tom Jones, que acaba de cumplir 81 años, es un cantante de los de antes, un músico con mayúsculas que no necesita más parafernalia para llenar un auditorio que un micro, música y su propia voz; y así lo demostró este lunes en Starlite Marbella, donde llegó con su último trabajo “Sourrounded by Time” (Rodeado de Tiempo).

Más de cincuenta años de carrera musical, 41 álbumes a su espalda, una decena de reconocimientos, entre ellos un Grammy y un Premio MTV; varios números uno y millones de copias vendidas, avalan a este artista galés hecho a sí mismo, que se ha ganado a pulso su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood.

Arropado por su banda, esta leyenda viva de la música comenzó con “What´s New Pussycat” (1965), tema que dio nombre al segundo se sus álbumes, avance inequívoco de lo que estaba por venir y con la que arrancó los primeros aplausos.

Le siguió “Its not unusual”, grabado ese mismo año con Jimmy Page y Elton John entre los músicos, que se convirtió rápidamente en número uno en las listas de éxitos del Reino Unido.

Sueños de un joven artista

Continuó con “Pop star”, canción que habla de los deseos y sueños de un joven artista que espera que su madre esté orgullosa de él; algo que le recordaba a sus primeros años en la música.

Y entre aplausos,“The windmills of your mind”, una pieza que formó parte de la banda sonora de “The Thomas Crowyn Affair”, protagonizada por Steve McQueen y Faye Dunaway.

Saludo al público de Starlite, mayoritariamente de habla inglesa, con guiño a los locales incluido con un “señoras y señores” antes de la mítica “Sex Bomb", con la que relanzó su carrera musical en 1999, coreada -brazos en alto- por el público.

“Green, Green Grass of Home” (1967), tema de alegre y refrescante ritmo con el que recordó la verde campiña de su Gales natal, perfecto para olvidar las altas temperaturas de una calurosa noche de agosto.

Mención inevitable a otro de los grandes, Bob Dylan, músico por el que Tom Jones aseguró sentir una gran admiración, antes de interpretar la versión de “One more cup of coffee” que ha incluido en su último disco.

Otra de las nuevas, “Talking Reality Televisión Blues”, sencillo que ha visto la luz en abril de 2021, y la balada “I won’t crumble with you if you fall”, que deja claro que Tom Jones aún tiene mucho que dar.

A “Tower” le siguieron dos temas que ocuparon lugares destacas en las listas de éxitos de “El tigre de Gales”, “Delilah” (1968) y “Leave your hat on” (2002), cuyas letras coreó el respetable al unísono y con ganas de ponerse a bailar.

Con “Kiss”, escrito por “el último gran genio de la música, Prince, y versionada por Jomes, llegó el final del espectáculo entre aplausos y vítores de un público que saboreó esta canción como si fuese la última sin saber que lo era.

Me hago mayor

Animado por los aplausos de un auditorio que hace días colmó el cartel de “agotado”, Jomes regresó para interpretar otra de las actuales, “I’m growing old” (Me hago mayor), sobre la que bromeó con el hecho de que cuando se la ofrecieron en Las Vegas (EEUU) aún estaba en la treintena.

“Strange Things”, precedida por “No hold in my head”, de su último disco, fueron las encargadas de poner el punto y final al único concierto que este grande del pop internacional dará en España esta temporada.