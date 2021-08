Tras todo un año en blanco, los toros vuelven hoy a La Malagueta. Fue el 25 de agosto de 2019 cuando se celebraba el último espectáculo taurino con público en los tendidos. Ahora, con el paso a nivel 2 de este jueves, se podrán ocupar hasta el 50 por ciento de las localidades.

Hasta llegar a este momento, en el que el célebre pasodoble Pan y Toros volverá a sonar a las siete en punto de la tarde para acompañar a Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado a hacer el paseíllo, ha habido intentos frustrados y desengaños por doquier.

Y es que si una pandemia es inoportuna para todos, en el caso del coso del Paseo de Réding le ha sorprendido en el peor de los escenarios posibles. Cuando en marzo de 2019 comenzábamos el confinamiento, la plaza no contaba con empresario y la Diputación preparaba un pliego para sacar su explotación a concurso.

Durante la temporada taurina de 2020 se planteó organizar dos corridas de toros, una incluso con carácter magno al reunir a siete de los primeros espadas del escalafón en un mismo cartel que debía haberse celebrado el 25 de julio. Finalmente, fue aguas de borrajas y todo se fue al traste por las presiones internas de un sector taurino más preocupado en la defensa de sus intereses personales que del conjunto de la Fiesta. Por si fuera poco, en noviembre de ese mismo año por fin salía un pliego con canon cero para el empresario y manteniendo el mismo número de espectáculos que había hasta ese momento. Sorprendentemente, el sector en pleno se manifestaba en contra de las condiciones establecidas por este concurso público, que finalmente quedaba desierto.

Pero todos esos empresarios que no querían presentarse al concurso de la Diputación, llegaron en este 2021 para llamar a la puerta del ente provincial y erigirse en salvadores del toreo en Málaga. Hasta quince empresas presentaron propuestas, según ha reconocido el diputado de Cultura Víctor González.

«Cuando les he preguntado que porqué ahora sí querían dar toros en La Malagueta y hace seis o siete meses no, he escuchado respuestas de todo tipo», indicaba cansado después de meses de escuchar y buscar fórmulas para poder dar toros sin una concesión administrativa.

La solución pasaba por darle un carácter benéfico a los festejos, y para la organización de los mismos se contaba con el empresario sevillano José María Garzón. Su sociedad Lances de Futuro se lleva postulando años para gestionar La Malagueta, y de hecho en el último concurso normal quedaba en segunda posición, lo que ha sido determinante para que la Diputación le haya confiado la responsabilidad de que los toros vuelvan a Málaga.

Su experiencia en ofrecer espectáculos taurinos en todos los escenarios Covid posibles generaba confianza en la propiedad. Su carácter independiente, alejado de las grandes alianzas de taurinos, también gustaba. Y con estas llegábamos a la presentación, por fin, de los carteles de la Feria de Málaga 2021.

Serían dos corridas de toros y una novillada a beneficio de dos instituciones malagueñas como son las Hermanitas de los Pobres y la Fundación El Pimpi, que recibirán un euro cada una de cada una de las localidades que se vendan. Muy lejos de las seis corridas a pie, una de rejones y la novillada de la Feria de 2019, y sin el popular Certamen Internacional de Escuelas Taurinas.

Pero aunque sea en versión reducida, hoy por fin ha llegado el momento de que los aficionados regresen a La Malagueta. Aseguran que el cincuenta por ciento del aforo hace prácticamente imposible rentabilizar un espectáculo ya de por sí caro y demasiadas veces deficitario. Mantener la programación hace solo dos días, cuando la normativa obligaba a mantener una distancia interpersonal de un metro y medio, era una quimera que Garzón aseguraba estar dispuesto a asumir. «Lances de Futuro va a dar las corridas, sea como sea», insistía hace solo una semana.

«No hay billetes»

Con cerca de 5.000 espectadores, hoy se colgará el cartel de no hay billetes para ver uno de los carteles más rematados que se pueden ofrecer en la actualidad. Tres diestros hispalenses, Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado, se medirán a astados de la ganadería de Juan Pedro Domecq. El cartel que Sevilla está deseando ver, se ofrecerá en primicia en Málaga.

Con carácter malagueño, una de las premisas de la Diputación para quien quisiera echar la pata para adelante, Salvador Vega se reencontrará tras años de ausencia con sus paisanos este sábado. Es el único matador local incluido en la cartelería, ya que una vez más la mala suerte se cebó con un Fortes lesionado y en el dique seco durante toda la temporada por una lesión de rodilla. Junto a él, se anunciaba a Cayetano (finalmente sustituido por Antonio Ferrera por la fractura de dos costillas del menor de los hermanos Rivera Ordóñez) y otro figurón del toreo como es el peruano Andrés Roca Rey. Los toros de Daniel Ruiz, como los dos Domecq, ya aguardan en los corrales.

Y como colofón a esta mini feria con Sabor a Málaga, la novillada del domingo 22 nos traerán los astados de Manuel Blázquez, que pastan en Antequera, para seis jóvenes espadas nacidos en la provincia: Santana Claros, Curro Márquez, José Antonio Lavado, Juan Carlos Benítez, Pablo Páez y Álvaro Passalacqua.

El pescado está vendido, ya solo falta que los toros embistan y que este esperado regreso de los toros a una plaza de primera como es La Malagueta sea todo un éxito. Que Dios reparta suerte.