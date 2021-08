Con ilusión desbordante, los seis novilleros malagueños encargados de cerrar la Feria de Málaga 2021 hacían el paseíllo, puntualmente, a las 7 de la tarde en La Malagueta. Si el segundo escalafón es complicado, en estos tiempos de pandemia se convierte en casi imposible, por lo que no se puede desaprovechar cualquier oportunidad que surja.

Con muy buena entrada, mejor que muchos años anteriores, los aspirantes se encontraban arropados en los tendidos. En los chiqueros aguardaban también los astados de una ganadería con Sabor a Málaga como es la de Manuel Blázquez.

Con la misma ilusión que los novilleros, el ganadero antequerano desplazaba sus reses desde la Finca La Saucedilla, en lo alto de la cuesta del Romeral, hasta el primer coso de la provincia. Toros bien hechos, con seriedad pero en su justa medida, solo faltaba que el comportamiento facilitara el triunfo de los chavales. No fue sencilla precisamente, algunos por rajados y otros por encastados. Y un claro triunfador por raza y pundonor.

Éste fue José Antonio Lavado, que se llevó la primera ovación en el recibo capotero a su novillo. No porque se pudiera estirar con él a la verónica, sino porque al comprobar que se quedaba corto tuvo el recurso de doblarse con él hasta sacarlo a los medios. Inteligente fue también el inicio de la faena que le brindaba al alcalde de su pueblo, Benamocarra. Se dobló por bajo, le pudo, y le dio tiempos para ir sacando tandas con emoción. El novillo no era la tonta del bote, era exigente, y no iba a perdonar un error. Pero si hay algo que tiene Lavado es firmeza y ganas de ser torero a raudales. Terminó por sobreponerse a su oponente y dominarlo al final del trasteo con circulares invertidos. Su determinación se ratificó al tirarse a matar y dejar una estocada en todo lo alto y pasear la oreja con más peso de toda la feria. Cada vez que se le da la oportunidad no la desaprovecha, y bien la merece más allá de La Malagueta.

Una novillada que no fue sencilla

Abría cartel Antonio Santana Claros, que era el que llegaba más rodado a esta cita tras haber participado brillantemente en el Circuito de Novilladas de Andalucía. No pudo desplegar su elegancia con el capote, toda vez que el animal tendía a quedarse corto en sus embestidas. Aún sin terminar de entregarse, el astado metía bien la cara en la muleta, y el fuengiroleño le supo dar su tiempo para ir sacándole tandas en redondo por el pitón izquierdo. La poca fuerza y codicia del animal condicionó el desarrollo de su tanteo, en el que solo pudo mostrar su oficio y voluntad de agradar instrumentando manoletinas antes de perfilarse a matar y atracarse de toro para dejar la espada contraria. Dio una vuelta al ruedo tras una petición que el palco no concedió.

El segundo salió con pies y sembró el desconcierto hasta hacerse el dueño del ruedo. Ciertamente era un novillo complicado, pero desde el tendido no se apreció todo el peligro que le vieron los profesionales a ‘Fullero’. Cuando cogió la muleta y brindó al diputado Juande Villena solo había dos opciones: plantarle pelea o seguir corriendo. Curro Márquez es un novillero pundonoroso y con raza, y optó con buen criterio por lo primero. Se lo sacó a los medios para ir robándole los muletazos de uno en uno, de modo que poco a poco se fueron desengañando toro y torero y se vivieron momentos de más acople.

Queriendo seguir la senda de la épica, Juan Carlos Benítez, el tercer fuengiroleño del cartel, recibía a su oponente con una larga cambiada de rodillas. Sorprendió que no colocara banderillas, uno de sus fuertes, y tras brindar al respetable se doblaba por bajo ante el grandón de Blázquez, que sin estar sobrado de clase, se le arrancaba de lejos. El novillero con más bagaje de todos los que se anunciaban, supo marcar los tiempos de la faena, con algún natural suelto más desmayado, y casi siempre con la muleta muy retrasada para aprovechar las medias embestidas que le regalaba.

El quinto de la lidia ordinaria se rompió un pitón al derrotar con un burladero y fue sustituido por un sobrero de Guadaira para el rondeño Pablo Páez. Era el único que no ha pasado por la Escuela de la Diputación (se ha formado en la de Sevilla), y por tanto el más desconocido para todos los aficionados de La Malagueta. No metía mal la cara el burel, sin duda el más bonacible del encierro. No se ajustó con él, abundó en enganchones, y el trasteo se fue disipando hasta caer en el olvido.

Cerraba el cartel Álvaro Passalacqua, que a diferencia de la mayoría de sus compañeros, sí que pudo estirarse a la verónica aprovechando que el novillo tenía más recorrido de salida. Tras brindar a Fortes, se lo sacó al tercio pero se pudo comprobar que toda la movilidad que había presentado se había acabado. Se quiso justificar, pero realmente no había otra opción que meterle la espada de la forma más decorosa posible, como así hizo poniendo el colofón al abono.