Estrella Morente atiende por teléfono desde Madrid, tras salir del estudio donde está grabando su nuevo trabajo de la mano de su tío Antonio Carbonell. La granadina afincada en Málaga conversa sobre muchas cosas, de los vestidos «tan ideales» que su madre le está haciendo para sus recitales de verano, del momento tan complicado que el mundo atraviesa con la pandemia... Pero sobre todo habla, con veneración, de su padre, el gran Enrique Morente, y de su querida abuela Rosario.

El flamenco lo lleva en los genes, con un padre cantaor, Enrique Morente, y una madre bailaora, Aurora Carbonell. Pero aparte de tener un don, ¿qué hace falta para llegar lejos en el flamenco?

Para todo en la vida, como decía antes, hace falta la verdad, la autenticidad en los sentimientos, y el arriesgarse. Sin riesgo no hay emoción y sin eso no hay transmisión. Tienes que arriesgarte y sentirlo. Mi padre en el flamenco es como el rey León, luego están las panteras, las águilas, uno que canta de escándalo, otro que ha hecho historia... Él no era nada exagerado, pero yo, que sí lo soy, no tengo problemas en decirte que para mí mi padre ha sido uno de los máximos aportadores del arte flamenco ya que no solo ha sido cantaor y ha cantado como nadie por soleá y por seguiriyas, sino que ha hecho toda una creación con bandas sonoras de películas, música para teatro... con lo que eso conlleva de conocer la literatura, a los grandes poetas y literatos en los que se inspiraba.

La literatura ha sido muy importante en el bagaje de su padre y en el suyo...

Claro, ha sido un caminar que sin él, estoy convencida, no hubiésemos sido los mismos. Mi padre nos ha enseñado a entender y respetar la literatura de la misma manera que él la ha acercado al flamenco. Para mí es muy especial que mi padre haya hecho un trabajo tan extraordinario como esa obra que es Omega, que es un viaje musical maravilloso al Poeta en Nueva York de Lorca. Mi padre empieza su carrera por Doña Rosita la soltera y termina con Poeta en Nueva York. Esto para mí es algo que nos marca, que nos lleva a un concepto y a mantenerlo. Creo que para escribir bien, cantar bien, barrer bien las calles, poner un café bien puesto o hacer una buena operación quirúrgica hay que meterse la mano en el corazón y sacar la verdad de lo que tiene cada uno dentro, porque ahí está la personalidad.

¿Ésa es la enseñanza más importante que le transmitió su padre?

Si tengo que escoger una, no lo dudo, me voy directa a una frase mágica suya que se puede aplicar a todo, tanto a mi faceta como artista, como a la de mujer o madre: La libertad es el auténtico arte de vivir. Esa fue su mayor lección. Mi padre entendía que ser libre no era hacer lo que te diera la gana. Él era un ser respetuoso y, cuando tú respetas, eso te hace libre porque te lleva a hacer lo que buenamente decidas con tus herramientas una vez que has tomado lecciones y has visto y escuchado a los demás, sobre todo a tus mayores y a los clásicos, a los grandes maestros de la vida, los grandes filósofos, los grandes poetas... eso es muy importante. Mi padre no es que fuera angelical porque como todos los genios tenía sus cosas, pero era alguien ejemplar que nos dio la oportunidad a la familia de entender que el respeto estaba por encima de todo. Entonces no era necesario hablar de machismo ni de feminismo, se hablaba de derechos... Yo, la verdad, es que soy poco antisistema, soy bastante respetuosa con todo lo que me ha tocado vivir y eso no significa que no cante una letra de Bergamín y se forme un pitote porque es una letra taurina. Soy reivindicativa cuanto tengo que serlo, cuando no, soy discreta. Hay que alzar la voz contra las injusticias, pero con un sentido, no por protagonismo o haciendo demagogia. Yo quiero hacer algo productivo para los demás, que es lo que nos ha enseñado mi padre.

¿Qué opina de las propuestas de las nuevas generaciones?

Creo que hay que empaparse de la gente joven. Para mí el flamenco es un lenguaje universal y creo que nuestros jóvenes tienen que seguir aprendiendo de los grandes maestros, que son los que les abrirán el camino hacia delante. Un buen flamenco mira hacia atrás para ver qué han hecho sus mayores, sus maestros. Yo creo que a los jóvenes hay que darles oportunidades y dejar que se expresen. Tenemos que dejar libre a la gente que viene empujando fuerte, como Rosalía o el Niño de Elche o como mi hermana Soleá. Mi padre era uno de los mayores creadores del flamenco porque daba lugar a cualquier tipo de influencias. Gente como Rosalía es muy morentiana, sigue el lema de mi padre: la libertad es el auténtico arte de vivir.

¿Cómo está llevando la pandemia?

Con mucho temor, como todos. Me preocupa muchísimo el momento que vivimos e intento comportarme lo más respetuosa y discretamente posible y estar al servicio de los demás, que es algo que dignifica y enriquece y al menos a mí, me ameniza la vida. He estado muy pendiente de mis mayores y de cuidarme a mí misma y para ello he tirado una vez más de la cultura, del arte. Los artistas somos los médicos del alma, es importante reconocerlo sin osadía, sin alardes, sin pensarse que uno es más que otro, pero siendo conscientes de que tenemos esa obligación moral y emocional. ¿Que hubiésemos hecho durante el confinamiento sin un buen libro, una buena música o una buena película? Nos hubiéramos vuelto locos.

Creo que a usted le ha dado por escribir.

Sí, he escrito un poemario, algo muy sencillo. El libro va dedicado a mi abuela Rosario, que es pura poesía y pura maravilla de persona, una gran matriarca. Para mí era un sueño, quería ponérselo a mi abuela en las manos y lo he conseguido. Jugando con el título de mi primer disco, Mi cante y un poema, lo titulé Mis poemas y un cante.

¿Cómo ha afectado el coronavirus a la escena flamenca?

Ha sido una debacle, como en todo. Al llegar la crisis de 2008 en España los tablaos flamencos vivieron un reauge precioso. Los artistas, que habíamos empezado a acostumbrarnos a los grandes teatros, volvimos muchos a tomar ese contacto con esos lugares más íntimos y cercanos. Pero este covid ha acabado con todo. Ni la guerra ni la posguerra ni la crisis de 2008 pudo con ellos, pero sí el coronavirus. Estamos intentando apoyarnos todos como podemos. Esto ha despertado el compañerismo. Esa es la parte buena, si es que la tiene. Ha habido muchos lugares donde se hacía flamenco que han tenido que cerrar. Con lo cual mi pequeño altavoz está con ellos y pido desde aquí que se les ayude, porque son muchas familias que lo están pasando mal. Pero también entiendo que hay muchas cosas muy importantes y prioridades como erradicar esta pandemia.