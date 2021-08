Juan Requena presentará Cenachería junto a un cuadro de acompañamiento de vértigo, si eso puede decirse de quien ha paseado el nombre de su tierra por medio mundo, ha pisado los más prestigiosos escenarios de la música mundial y ha acompañado a los mejores intérpretes del género: como Diego El Cigala, Farruquito, Remedios Amaya, José Valencia o más recientemente el bailaor Jesús Carmona (actual Premio Nacional de Danza español y Benoise de la Danse francés), entre otros. Precisamente con estos dos invitados especiales y un elenco formado por Los Makarines, El Bachi, Manu Masaedo y Rober Chacón paseará por sus recuerdos profesionales y personales a lo largo de más de una decena de temas de nueva creación y que están listos para formar parte de su nueva propuesta compositiva.

¿Qué se puede encontrar de nuevo en este disco, Cenachería?

Tendrá que escucharlo la gente y juzgar si he aportado algo. Yo por mi parte puedo decir que hay mucha verdad. En este disco soy yo. Del primer tema hasta el último. Hay siete composiciones de guitarra y dos para el cante. Porque he intentado reflejarme yo. Ser transparente. Poner el alma. Y sin ningún tipo de prejuicio de lo que vayan a pensar los demás. Lo que sí tengo muy claro es que me gusta mucho mi disco. Estoy muy satisfecho con lo hecho. Creo que es el mayor premio que se puede otorgar uno mismo. Es lo único que pretendo. Ser yo. No sólo el Juan Requena guitarrista sino el compositor en toda mi amplitud.

Pese a lo que dice, ¿qué es lo que más ilusión le hace enseñarle al público?

El último tema que voy a hacer, que son unas alegrías que llevan el título del disco y que están dedicadas a mi tierra. Y a los pescadores que yo veía cuando niño en Pedregalejo, en el Palo. A toda esa gente que sacaba el copo. Porque esas imágenes no las olvido. Y quiero cerrar el espectáculo del viernes así, por esa nostalgia.

¿Cómo ha pasado la pandemia? ¿La ha sufrido mucho profesionalmente?

En lo negativo, hemos tenido mucha falta de trabajo como casi todos los gremios. Mi vida no cambió mucho porque diariamente yo me encierro con mi guitarra ocho o diez horas al día. Seguí trabajando y aproveché para componer este disco pero sí que es verdad que me ayudó en la creación personal, porque requiere más tiempo, y de esta forma lo tuve. Y la verdad que dentro de lo que cabe, lo pasé disfrutando del estar con la familia que de otra forma es más complicado.

¿Qué ha aprendido en estos treinta años de guitarrista profesional?

Algo básico. Más que aprenderlo, me lo ha reforzado la experiencia: el no perder nunca la humildad. No creerte que lo sabes todo. Porque en el momento que te lo crees dejas de aprender radicalmente. No perder la ilusión, que también es básico. Y tampoco perder la paciencia, que todos tenemos nuestro sitio, nuestro lugar y en algún momento cuando trabajas con constancia, como yo lo hago, pues la vida te devuelve los frutos.

¿Qué artistas le han sorprendido más por sus conocimientos a lo largo de tu carrera?

Si es respecto a los conocimientos, te podría decir que me han sorprendido mucha gente con pocos conocimientos de la materia. Yo me quedaría con tres; en la guitarra con Paco de Lucía, en el cante Camarón y, una persona que descubrí mucho tiempo después en su importancia, es Juan Peña El Lebrijano, espejo para muchos cantaores. De cantaora, me quedo con Pastora La Niña de los Peines, además por su tiempo y por la persona que fue. En el baile, por último, sería difícil, hay muchas formas. Por la experiencia personal que he tenido, me quedo con Farruquito. Luego la danza me encanta. Hay muchos bailaores ofreciendo maravillas. Uno de los que está a un nivel muy alto, currante y entregado a su profesión, sencillo y humilde, es Jesús Carmona. Es un danzaor impresionante.

¿Con quién le queda trabajar, lo has hecho con casi todos los grandes?

No me voy apuntando con los que he estado y con los que no. Intento aprender con los que estoy. Me gustaría trabajar con muchos todavía, y muchos jóvenes.

¿Por qué no acaban de funcionar en España los conciertos de guitarra solista o de flamenco?

La vida ha cambiado muchísimo y los guitarristas también somos responsables de haber aburrido al público. Ha cambiado el panorama. El público quiere también entretenerse, no quiere que se le cuenten tantas penas y paranoias. Tenemos que darle una vuelta a eso. El primero que lo vio fue Paco de Lucía, que llevó al cambio de formato actual y ahí están los resultados. El ritmo tiene hoy una importancia extrema. La gente joven lo pide mucho. No sé hasta qué punto esta importancia es excesiva pero hay que meterle eso, meterle colores, meter cante. Hacer lo que uno quisiera escuchar y ver. No hacer tan densos los temas, con una saturación melódica y armónica tan alta. No se transmite nada. Es una demostración de que sé tocar quince palos y qué bien los ejecuto. Me inclino por la originalidad y lo diferente. Si no añadimos esto vamos a pique, no hay demanda, no hay afición y es muy compleja la música que hacemos, tenemos que tenerlo claro nosotros. Hay que hacerlo más divertido y conectar con la gente. No puede ser un sufrimiento.

¿Cómo se autodefiniría como creador?

Es complicado definirse uno mismo. Pero creo que soy muy honesto, tengo mi propia identidad. Me escucho a todo el mundo pero nunca he sacado exactamente algo de otro. Admiro a muchos de antes y de ahora. Busco ser diferente pero naturalmente, no provocándolo. Lo único que me importa cada vez más es la transmisión.

Ha tocado para el cante, el baile y ahora te metes de lleno en la composición personal, ¿qué disciplina prefiere?

El acompañamiento al cante me gusta porque aunque yo venía del cante, llevo veinte años o así con José Valencia y es la persona que confió en mí, me orientó y me sigue orientando. Con él he aprendido y sigo haciéndolo. Mejor maestro no he podido tener. Cada vez que canta es diferente, no se estanca, cambia siempre, en los tercios y rítmicamente. Después de estar con él con su improvisación y versatilidad tocar para otros me resulta fácil. Del baile vengo y con la edad pues me he enfocado en la composición solista. Es complicado porque hay compañeros que son una barbaridad, tocan muy bien, y luego hay poca demanda. Y sí, es verdad que es lo que más me gusta. Esos momentos en los que quieres sacar algo y primero lo pasas al móvil y luego miras y tienes cien o doscientos cortes para una falseta. Y luego es muy reconfortante ver cómo de ese grano de arena se ha creado un castillo. Es el éxtasis, es muy difícil de explicar. Es lo máximo a lo que puede aspirar un músico. Me tiene muy enganchado.