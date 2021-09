El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga presenta una visión retrospectiva del trabajo de Michelangelo Pistoletto, Uno y uno igual a tres, comisariada por Fernando Francés. La muestra reúne una treintena de obras entre pintura, fotografía, escultura e instalación que recorren más de sesenta años de producción artística por las obras más emblemáticas del artista con el espejo como punto de partida. A través de sus obras, creadas con objetos cotidianos, pone de manifiesto diversas reflexiones sobre la vida, el consumismo, la religión, el tiempo, la cultura o el medioambiente invitando a descubrir el Tercer Paraíso. Michelangelo Pistoletto es uno de los artistas italianos de referencia más reconocidos internacionalmente por su constante búsqueda de nuevas relaciones entre el espectador, el objeto y la noción del tiempo.

Michelangelo Pistoletto (Biella, Italia 1933) su formación artística dio comienzo en el estudio de su padre, pintor y restaurador, donde empezó a trabajar a las catorce años. Posteriormente estudió en Escuela de diseño publicitario de Armando Testa.

En 1955 empezó a exponer los resultados de la indagación sobre el autorretrato que caracterizó su pintura de finales de los cincuenta. Recibió el Premio San Fedele en Milán en 1958. En 1960 hizo su primera exposición en solitario en la Galleria Galatea de Turín.

En 1962 perfeccionó la técnica de sus Quadri specchianti [Cuadros espejo], forman la base de la ulterior producción artística de Pistoletto y de su constante reflexión teórica paralela. En 1965 y 1966 creó y expuso en su estudio otra serie de obras, tituladas Oggetti in meno [Objetos de menos].

El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga y la sala expositiva de CAC Málaga - La Coracha vuelven a su horario de apertura al público habitual a partir de este miércoles, 1 de septiembre. El CAC Málaga tendrá un horario de apertura de 09.00 a 21.30 horas de martes a domingo. Lunes cerrados excepto el 20 de septiembre, 18 de octubre, 1 de noviembre y 6 de diciembre, según ha informado el CAC en un comunicado. De este modo, los visitantes podrán ver las exposiciones temporales 'The Silence of Eternity' del artista canadiense Don Bergland; la obra 'Cindy Sherman: An Interview (1980-1981)' hasta el 24 de octubre o las dos colecciones permanentes de 'Pasión II. Colección Carmen Riera' y 'Neighbours IV'. Por otro lado, el viernes 10 de septiembre, se inaugurará 'Uno y uno igual a tres', una visión retrospectiva del artista italiano Michelangelo Pistoletto. En cuanto a la Biblioteca del CAC Málaga, continúan los servicios de atención al usuario, zona de lectura, consulta del catálogo online, conexión wifi, hemeroteca, servicio de referencia e información bibliográfica, espacio infantil y acceso a internet y ofimática; con un horario de acceso de martes a viernes de 09.00 a 21.00 horas, excepto el lunes 20 de septiembre y el 18 de octubre. Sábados de 09.00 a 15.00 horas y los domingos cerrados.