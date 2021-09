Si tienes que madrugar para ir a trabajar y te gusta la música rock, es bastante probable que cada mañana sintonices Rock FM. Si es así, a buen seguro que serás seguidor de su programa matinal 'El Pirata y su banda' y le conocerás a él: al francotirarock. Bajo este pseudónimo se esconde el humorista de Valladolid Álex Clavero, que con un humor muy blanco dedica cada día varios minutos a temas de actualidad en clave de comedia y que este martes, en la semana de regreso al trabajo de los miembros del equipo del programa, ha optado por contar cómo le ha ido en sus vacaciones, que ha pasado ni más ni menos que en Málaga.

Sorprendido por lo fría que está el agua en la Costa del Sol, Clavero ha iniciado su monólogo hablando de la temperatura del mar en nuestras playas, y de las sospechosas habituales de muchos veranos en general y este en particular, las medusas. Medusas y terral le han dado el verano al 'francotirarock'. "El terral, que no es un viento que viene de África, no. Es un viento que viene de España y que calienta mucho y sopla muy fuerte, hasta el punto de que te puede llegar a enterral", comentaba entre las risas de El Pirata, Sayago y Lucía, el resto de integrantes del programa. También tuvo lo suyo para Pablo Alborán, alabando con mucha sorna lo buen embajador de Málaga que es el cantautor, que se llama como el mar que baña sus costas y ha protagonizado una gira de conciertos con el nombre de su viento tan característico.

Y de un embajador a otro, y es que Álex Clavero también tuvo para pegarle un 'tirito' a Antonio Banderas, a cuenta de las playas de la Costa del Sol en las que ha pasado unos días.

Puedes escuchar el monólogo completo del 'francotiratock' en el siguiente vídeo: