El musical para el niño interior

Son buenos tiempos para los nostálgicos de Saint-Exupéry. La nueva obra musical Antoine, que da a conocer la biografía del célebre escritor francés y autor de la obra universalmente conocida El Principito, se representará en el Teatro Cervantes mañana y todo el fin de semana. El espectáculo, producido por Dario Regattieri, dirigido por Ignasi Vidal y protagonizado por Javier Godino (Antoine) y Jan Forrellat (El Principito), ha sido nominado recientemente a dos premios Max de las artes escénicas, en concreto a mejor espectáculo revelación y a mejor composición musical para espectáculo escénico, dos prestigiosos premios teatrales que otorga la Fundación SGAE.

Tras retomar su gira por España y recorrer algunos de los principales teatros nacionales como Madrid, Valencia, Barcelona, Zaragoza, Toledo y Santander ofreciendo más de 70 funciones, el musical llegará a Málaga para sorprender y emocionar al público malagueño con una exhibición de luces y color imprescindible para los grandes amantes del aviador más entrañable de la literatura. En ella, aparece escenificada la unión que existió entre el autor de El Principito y su principal personaje. Así, mediante esta especial conexión autor-personaje, Antoine invita al espectador a reflexionar sobre los aspectos más importantes de la vida, incluso aquellos que aparentemente son «invisibles a los ojos». Este musical para toda la familia, que promete hacer disfrutar a un público intergeneracional, cuenta con un elenco conformado por los actores y actrices Beatriz Ros, que interpreta a Consuelo, Alberto Vázquez, Alicia Lobo, Paula Moncada, Javier Arroyo Jota, Laura Enrech y Vicenç Miralles.

La música de esta obra teatral, elemento fundamental en una producción de estas características, ha sido compuesta por Shuarma, el vocalista y guitarra de la banda de pop rock español Elefantes (su primera incursión en el teatro musical) y dirigida por Sasha Pachenco. «Tras 25 años de carrera como músico esto ha sido un regalo de la vida. De repente te aparece un director de teatro que te propone escribir la música para el musical y mientras estaba en el estudio me sugirió que hiciera ese papel, así que me lancé al ruedo y parece que ha funcionado, porque estoy recibiendo unas críticas que nunca me hubiera pensado de compañeros del teatro. Yo lo estoy disfrutando mucho, porque a mí el teatro me gusta y le tengo mucho respeto. Ahora me encuentro sobre las tablas y es muy distinto a la música, pero a la vez estoy aprendiendo mucha música haciendo de actor», asegura el vocalista, quien asegura haber disfrutado del proceso de composición de las canciones: «Me ha permitido entrar en otras perspectivas y otros ángulos. A veces en el pop y el rock tenemos las ataduras del tres minutos y de los estribillos, así que esto te permite romper esas reglas y considero que te enriquece mucho como músico el poder cambiar el ángulo desde el que enfocas».

El elenco original ha sido el encargado de interpretar las canciones que dan vida a este mágico musical, el cual ya cuenta con su propia banda sonora. El equipo de músicos que tocará en directo las canciones está formado por Jordi Ramiro, Julio Cascán, Marc Aliana, Miguel Ángel López e Isabel Noa. Gracias a las piezas musicales que sonarán sobre el escenario, así como a una escenografía sobria y minimalista, se podrán llegar a conocer aquellos aspectos de la vida del autor que marcaron su personalidad y le han consagrado como un autor universal. Además, es a través de esta representación teatral, donde se narran los diferentes hitos vitales que inspiraron El Principito, que el espectador puede sumergirse de lleno en el universo interior de Saint- Exupéry para maravillarse con la extraordinaria humanidad del escritor nacido en Lyon.