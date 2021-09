Moments: la cultura feroz, popular e independiente

La cultura alejada de los pasillos institucionales, levantada por agitadores con una visión rompedora, es la materia prima de Moments, un festival ancho y largo, extenso e intenso, que desde Málaga proyecta lo mejor de la creación internacional ferozmente independiente y popular a través de autores referente pero también firmas pujantes. La agenda diseñada por la Escuela de Arte de San Telmo de un centenar largo de actividades a lo largo de 60 días en un buen puñado de espacios comenzará a lo grande, con la visita del icónico y transgresor diseñador gráfico austriaco Stefan Sagmeister, que impartirá un taller el 15 de septiembre en el Contenedor Cultural de la UMA. Pero hay más, muchísimo más.

Dice Sagmeister que en su tarea resulta «fundamental aceptar el fracaso y hacer mucho trabajo, la mayor cantidad posibles de trabajo con la menor cantidad posible de miedo». Él lo ha demostrado con su espectacular currículum, marcado por la búsqueda de la felicidad a través de la provocación y el color. Lleva años alejado desde hace años del diseño comercial (ahora trabaja para sí mismo), pero el autor de packagings de álbumes de David Byrne y The Rolling Stones, entre muchos otros nombres de primerísima fila, siempre ha ido a lo suyo: para diseñar el cartel de una conferencia, Sagmeister pidió a su ayudante que tallara los detalles de la cita sobre su torso con un cuchillo y después fotografió el resultado para convertirlo en un cartel. Así se las gasta.

Junto al taller del austriaco, Moments trae a la ciudad malagueña a otro peso pesado del diseño gráfico de la última decada, Julian Montague. Muchos conocerán al de Buffalo por sus portadas de libros, marcadas por las soluciones simples y limpias, o por sus blogs y cuentas en las redes sociales, fuentes de conocimiento imprescindibles a propósito de la historia del diseño gráfico.

Otro de los nombres propios de la inminente edición de Moments es el fotógrafo Sem Rubio, un gerundense que iba para profesional del skate pero que, lesión mediante, terminó vinculado al deporte de la tabla y las ruedas pero con una cámara de fotos. Impartirá el taller Cazando mariposas en Manhattan y expondrá Fotografiando a Mark Gonzales. También skater pero muchas más cosas (por ejemplo, músico: militó en los míticos Big Boys) es Tim Kerr, que trae su exposición Your name here, un compendio de su visión del arte y de la vida, siempre al margen, siempre independiente («Vendo obras pero siempre he tratado de evitar que mi fuente de ingresos sea la música, la pintura, producir grupos o cualquier otra forma de expresión artística. No quiero que el dinero condicione mis decisiones», declaró a la revista Vice). Y habrá más en Moments: la muestra, el taller y el encuentro protagonizado por el estudio de diseño barcelonés Vasava, la muestra del fotógrafo californiano Brian Gaberman y un largo etcétera.

Los protagonistas malagueños serán Rayka y Rogelio López Cuenca, que recibirán los Premios Momentos 2021 «por su trayectoria, su vinculación con la ciudad y con el evento». El rapero, una de las voces imprescindibles del hip hop español con más de 20 años carrera durante los que ha formado parte de Nazión Sur, una de las bandas clave de la escena del momento y Hablando en Plata, también es artista urbano (de hecho, suele asegurar que fue la primera persona detenida en Málaga capital por hacer grafitis). Y qué decir de López Cuenca, un visionario de la creación más rompedora, siempre reflexionando sobre la ética de la estética y la forma en la que vivimos, adelantándose a conceptos que se incorporarían después y dejando geniales intervenciones gracias al colectivo Agustín Perejo School del que formó parte en las décadas de los 80 y los 90.

El Jardín Botánico La Concepción, el Museo Interactivo de la Música MIMMA, el Ateneo, el Centre Pompidou, el Centro Cultural MVA, la Escuela de Arte San Telmo, el Museo de Málaga, Drunkorama, Rayuela, Vitamina y otros espacios culturales, albergarán la programación de Moments 2021, que puede consultarse en su página web oficial. Por cierto, el festival se expande por primera vez y se celebrará también en Madrid (del 22 al 25 de septiembre) y Sevilla (del 9 al 16 de octubre).