Sequía de series, lo que se dice sequía, no ha habido exactamente, pero el calendario de estrenos de otoño muestra una recuperación en toda regla. Hay cantidad, calidad y variedad: blockbusters de ciencia ficción, series de renombrados cineastas, remakes intrigantes, nuevas entregas de producciones adoradas... Aquí ofrecemos una veintena de apuestas, casi todas con fecha de estreno confirmada, pero pudieron ser el doble. O incluso el triple: según las informaciones que llegan del festival Séries Mania de Lille (Francia), en octubre se podría producir el desembarco de HBO Max en España, lo que sumaría títulos como Made for love, Hacks o la nueva versión/secuela de Gossip girl.

Dr. Death

Después de Homecoming o Dirty John, otro pódcast se convierte en serie : Dr. Death cuenta la historia real del Dr. Christopher Duntsch (inquietante Joshua Jackson), neurocirujano que dejó paralíticos y mató a algunos de sus pacientes. En el reparto, además, Alec Baldwin, Christian Slater y la antigua niña prodigio Anna Sophia Robb, a los 27 años por fin en un papel de mujer profesional.. (Starzplay, 12 de septiembre)

Secretos de un matrimonio

Algunos todavía culpan a Ingmar Bergman y su famosa miniserie del aumento en los índices de divorcio en Europa a principios de los 70. ¿Tendrá efectos similares este remake con Jessica Chastain y Oscar Isaac? A los mandos, Hagai Levi, creador de la versión original de En terapia y cocreador de The affair, es decir, un hombre bastante experto en la auscultación del alma y las batallas conyugales. (HBO, 13 de septiembre)

Vigil: conspiración nuclear

En este thriller conspiratorio de los productores de Line of duty, la comisaria Amy Silva (Suranne Jones, de Doctora Foster) llega al submarino nuclear HMS Vigil para investigar la muerte de un tripulante y topa con escollos como el secretismo o las jerarquías. El estelar casting incluye también a Martin Compston (Steve Arnott de Line of duty), Rose Leslie (Juego de tronos) y Shaun Evans (Endeavour). (Movistar+, 13 de septiembre)

Sex education (T3)

Tras superar escollos pandémicos, regresa por fin la serie que, seguramente, más ha hecho en los últimos años por la educación sexual (y sentimental) de nuestros jóvenes. Al reparto ya conocido (y querido) se unen Jemima Kirke, antigua Jessa de Girls, o la música Dua Saleh como estudiante de género no binario. (Netflix, 17 de septiembre)

Jaguar

Importante apuesta nacional de Netflix, esta serie de acción histórica sigue el rastro (ficticio) de Isabel Garrido (Blanca Suárez), una joven española que, tras sobrevivir a los horrores de Mauthausen, decide curarse las heridas integrándose en un grupo secreto, el Jaguar del título, dedicado a la caza de nazis establecidos en España. Codirige Carlos Sedes (Desaparecida, Fariña). (Netflix, 22 de septiembre)

Star Wars: Visions

En esta colección de nueve cortos, Lucasfilm da libertad a siete estudios de anime para jugar con el canon galáctico más o menos a placer. Entre las compañías invitadas, Science SARU (Devilman cry baby), Production I.G (Ghost in the Shell, Patlabor 2: La película) o Studio Colorido (Amor de gata), que se marca la ópera rock Tattooine rhapsody. (Disney +, 22 de septiembre)

Y: el último hombre

Finalmente tenemos adaptación del clásico cómic de Brian K. Vaughan y Pia Guerra, década y media después de anunciarse como película. Ben Schnetzer es el personaje titular, Yorick Brown, único humano con cromosoma Y con vida tras una catástrofe global. La showrunner Eliza Clark (Extant) y su equipo han desafiado el binarismo de género del tebeo e incluido un nuevo personaje trans. (Disney+, 22 de septiembre)

Foundation

También se ha hecho esperar la adaptación de la saga Fundación de Asimov. A tenor de los avances, estamos ante un proyecto con la ambición intelectual y el poder visual de Nolan; el cocreador David S. Goyer coescribió los Batman de aquel. El matemático Hari Seldon tiene el rostro de Jared Harris (“Chernobyl”) y su seguidor Gaal Dornick es ahora seguidora: la promesa Lou Llobell. (Apple TV+, 24 de septiembre)

Misa de medianoche

Como en La maldición de Hill House (no su continuación, Bly Manor), el gran director de terror Mike Flanagan vuelve a firmar todos los capítulos de una serie. Esta vez no se basa en ningún relato clásico de fantasmas, sino en el libro ficcional que escribía la heroína de su propia Hush (Silencio). En una comunidad isleña, la llegada de un sacerdote coincide con una serie de fenómenos extraños que desatan un renovado fervor religioso. (Netflix, 24 de septiembre)

La Fortuna

Otro autor con nombre, Alejandro Amenábar, firma íntegramente su primera serie con esta adaptación del cómic El tesoro del cisne negro, de Paco Roca y Guillermo Corral. El diplomático Álex Ventura (Álvaro Mel) se convierte, casi sin quererlo, en líder de una misión de élite que pondrá a prueba sus principios: recuperar el tesoro submarino robado por el aventurero Frank Wild (el gran Stanley Tucci). (Movistar, 30 de septiembre)

La asistenta

Margaret Qualley (The leftovers, chica Manson de Tarantino ) y su madre, Andie MacDowell, comparten por fin pantalla en esta adaptación de las exitosas memorias de Stephanie Land. En ellas contaba cómo, tras salir de una relación abusiva, sacó adelante sola a su hija limpiando casas y sobreviviendo a un sistema diseñado para explotar a los pobres. (Netflix, 1 de octubre)

La sangre helada

Cualquier parecido entre la anterior serie del gran Andrew Haigh, la cálida Looking, y este áspero y gélido drama de supervivencia en el Ártico es pura coincidencia. Adaptada del salvaje (y salvajemente bueno) libro de Ian McGuire, cuenta la odisea de un joven cirujano (Jack O’Connell) que choca con un sanguinario arponero (Colin Farrell) durante una expedición ballenera. (Movistar, octubre)

The shrink next door

Una de los guionistas de Succession, Georgia Pritchett, ha transformado un premiado pódcast true crime en una prometedora comedia negra. Paul Rudd encarna a un psiquiatra de famosos; Will Ferrell, a un paciente en cuya vida se mete hasta lo indecible de forma injustificable. No faltarán manipulación, luchas de poder y delirio en la receta. (Apple TV+, 12 de noviembre)

Cowboy Bebop

Es normal sentir cierto escepticismo ante una adaptación estadounidense en imagen real de un iconoclasta anime japonés, pero esta tiene puntos a su favor: el protagonismo del carismático John Cho, el regreso de la compositora Yoko Kanno o el hecho de que sus creadores escucharan las opiniones del director del original, Shinichirō Watanabe, aquí consultor. (Netflix, 19 de noviembre)

Hawkeye

La quinta serie de Marvel en Disney+ cede estrellato al arquero encarnado por Jeremy Renner, dedicado aquí a entrenar a su futuro relevo, la joven Kate Bishop (Hailee Steinfeld). La principal inspiración a nivel temático y visual parece la gran serie de cómics sobre Ojo de Halcón que Matt Fraction y el dibujante valenciano David Aja se marcaron entre 2012 y 2015. (Disney+, 24 de noviembre)

The Beatles: Get back

Iba a ser una película, pero, claro, Peter Jackson es un cineasta que no sabe de metrajes cortos, y ha acabado siendo una miniserie de tres partes, cada una de alrededor de dos horas. Investigando en material rodado por Michael Lindsay-Hogg para el documental Let it be y, en parte, nunca visto hasta ahora, Jackson demuestra que la grabación del último disco de los Beatles fue más feliz de lo que se cree. (Disney+, 25 de noviembre)

The book of Boba Fett

La existencia de este Libro de Boba Fett no significa el final de The mandalorian, es decir, muy probablemente Grogu no haya salido todavía de nuestras vidas (suspiro global de alivio). Hablamos de un spin-off sobre el famoso cazarrecompensas que se desarrollará en la misma línea temporal de la serie matriz. (Disney+, diciembre)

Historias para no dormir

Cuatro directores importantes del último cine español (Rodrigo Cortés, Rodrigo Sorogoyen, Paco Plaza y Paula Ortiz) rehacen a su gusto otras tantas Historias para no dormir urdidas originalmente por Chicho Ibáñez Serrador para la todopoderosa TVE de la década de 1960. Buena e intrigante idea: ¿por qué en nuestra industria no abundan las series antológicas, que pueden ser un laboratorio narrativo y una cantera de nuevos directores? Sigamos este camino. (Prime Video, sin fecha)