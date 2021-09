El Centro Cultural La Malagueta , dependiente de la Diputación de Málaga, ofrecerá este otoño un total de 32 conferencias y actividades centradas en la política, la filosofía, la literatura, la espiritualidad, la historia y el flamenco. Emma Suárez, Luis Alberto de Cuenca, Chantal Maillard, Guillermo Fernández Vázquez, Antonio Soler, Karime Amaya o Diego Amador serán algunos de los invitados que participarán en conferencias y jornadas.

La vicepresidenta cuarta de la Diputación de Málaga, Natacha Rivas, ha presentado este miércoles la programación de los próximos meses en este centro, del que ha destacado que se ha convertido en un referente de la cultura en Málaga y en el conjunto de la provincia. "Una cultura como nos gusta entenderla desde la Diputación de Málaga: universal, ecléctica, sin complejos y en constante pulso con el pasado, presente y futuro", ha precisado.

Rivas ha incidido en que el compendio de actividades que se ha programado refleja la inquietud cultural de la provincia de Málaga y ha añadido: "Sin duda, la cultura se ha visto afectada en muchos sentidos por el devenir de la pandemia, y centros culturales como este deben contribuir al impulso que necesita el sector, porque la industria cultural es, a día de hoy, una pieza clave de Málaga y su provincia".

La vicepresidenta cuarta de la Diputación se ha referido a algunas de las novedades de la programación del centro cultural, como el ciclo 'Vivir con filosofía', coordinado por el periodista José Carlos Ruiz, y que abordará grandes temas como la seducción, la potencia de lo viral o lo imprevisible con Ernesto Castro, Jorge Carrión y Marta García Aller como invitados.

Igualmente, se estrenará el ciclo 'Hitos y biografías de la Historia contemporánea de Málaga', a cargo del profesor de Historia Contemporánea Fernando Arcas, que se sumará a las dos citas matinales que ofrece el centro: 'Historias de Málaga', presentado por la periodista Ana Pérez Bryan, y 'La Música en la Historia' con las musicólogas María Ruiz Hilillo y Belén Vega Pichaco.

Los días 5 y 6 de octubre se celebrarán las I Jornadas de espiritualidad, coordinadas por la periodista Cristina Hernández. El periodista Gaspar Hernández inaugurará el encuentro con una charla sobre las potencialidades de la energía creadora de cada uno.

Igualmente, el neurocientífico David del Rosario hablará del impacto que tienen los pensamientos en el organismo; el profesor de japonés Vicente Haya mostrará al público la vía contemplativa del haiku; el islamólogo Halil Bárcena hablará sobre la mística del sufismo y, por último, el escritor Francesc Miralles propondrá encontrar el propio Ikigai o sentido vital.

Otras actividades en La Malagueta

La programación de otoño del Centro Cultural La Malagueta retoma también ciclos anteriores, como el Club de Lectura, que coordina y conduce Antonio Soler, que tendrá un enfoque monográfico sobre los autores de la Generación Perdida.

Por su parte, dentro del ciclo 'Pensamiento político', que coordina el profesor Manuel Arias Maldonado, se abordará la actual situación de la democracia española, la crisis catalana y el auge de la derecha "radical" contando como invitados con Guillermo Fernández Vázquez y David Jiménez Torres.

La actriz Emma Suárez se encontrará en diálogo con Luis Alegre en una nueva cita de la 'Vida Pública'. Y en 'Demasiado Humanos', ciclo coordinado por el doctor y columnista José Antonio Trujillo, se propone un brindis por el humanismo con Luis Alberto de Cuenca y una revisión del sentido del dolor con Chantal Maillard.

Además, la bailaora Karime Amaya y el pianista Diego Amador protagonizan los encuentros con el flamenco a cargo de Beatriz del Pozo.

Por su parte, la exposición 'The Beatles vs The Rolling Stones', homenaje al fotógrafo Terry O'Neill, se clausura este domingo 19 de septiembre tras diez meses en la galería Puerta 9 (Paseo de Reding, 8) y más de 20.000 visitantes nacionales e internacionales. .

El Centro Cultural La Malagueta desarrollará todas sus actividades siguiendo las medidas indicadas por las autoridades sanitarias. Todas las citas tendrán lugar en las salas 001 y 002 a las 19.00 hORAS y a las 12.00 horas, un horario sujeto a posibles cambios en función de lo que se establezca por la autoridades. La entrada será libre y se podrá asistir desde media hora antes hasta completar aforo.

Toda la información actualizada en torno a la propuesta cultural de La Malagueta se puede consultar en www.cclamalagueta.com. Asimismo, parte de la programación será retransmitida por streaming, ha precisado en rueda de prensa.