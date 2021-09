Jamás he entendido el revuelo en torno a James Bond. En el universo literario, fílmico y televisivo de espías, agentes y similares de ficción hay un buen puñado de personajes mucho más carismáticos, profundos y atractivos que este 007, que tiene más que ver con un modelo anónimo de un anuncio de relojes de marca (caritos pero no prohibitivos, que venden la idea de exclusividad cuando sólo son pura y asequible aspiracionalidad) que con un héroe con luces, sombras, victorias y tragedias. Ojo: No me gusta ser despectivo con los gustos de los demás, escribo desde la pura curiosidad. Pero, en serio, ¿qué tiene todo lo de Bond para que les guste tanto a tantos?

Me contaba el otro día un compañero periodista fan de las películas de 007 que cada estreno es un acontecimiento en su familia, con toda la tropa del árbol genealógico (incluyendo a los abuelos) peregrinando al cine en alegre compaña para asistir a la nueva entrega. Me gustó imaginar la escena que me describía, quizás la envidio desde mi posición totalmente alejada del fenómeno. Supongo que para mi compañero y su familia todo era ya un ritual de los mejores: satisfactorio, diseñado al milímetro para entregar lo que se pide sin expectativas de innovación, una excusa para algo mucho más trascendental. Uno de esos ritos en los que uno se refugia para estar cómodo, como ponerse las zapatillas de estar por casa al volver del trabajo.

Por tanto, analizar desde el punto de vista estrictamente cinematográfico las películas de James Bond es inútil. Como todos los fenómenos de esta envergadura, parte y se nutre exclusivamente de la complicidad del fan con unos códigos muy concretos, que se repiten, con leves modificaciones, para garantizar un disfrute que puede ser exigente (no digo que los bondianos sean unos palomiteros descerebrados) pero dentro de cierta condescendencia y simpatía generosa. ¿Por qué no la siento yo?

Quizás la clave está en que más que un personaje, Bond es un arquetipo que me parece bidimensional, hueco. Ian Fleming, su creador, y las películas le definen más por su mecánica, por sus ritos y costumbres que por una supuesta esencia humana. En realidad, si le despojamos a Bond de sus 'cosas', ¿quién es James? Yo no tengo ni idea, ¿y ustedes? Sabemos cómo le gusta el martini, que su comida favorita del día es el desayuno, que antes fumaba habanos (ahora ya no, por cosas de la corrección política), pero, ¿y algo más? Es sólo cáscara y máscara; por eso, que sea interpretado por uno u otro actor no es relevante más allá del matiz casi imperceptible y del refresco generacional. Pero lo cierto es que, al final, llevamos años, décadas con millones de personas contemplando una y otra vez a un tipo con diferentes caras y cuerpos ejecutando sus aparentemente glamurosos hábitos, pero siempre los mismos, una y otra vez. Muchos disparos, muchas conquistas femeninas, muchos aparatejos, pero, al final, todo se reduce a lo mismo por la repetición ad nauseam, sin visos aparentes de conclusión. Porque la historia de Bond, si es que tiene historia, está siendo escrita con la prohibición de un final o algo similar por el bien del negocio eterno; se desdeña cualquier crepuscularidad o incoherencia. Piénsenlo: la historia de Bond es la del hombre más aburrido del mundo.

Luego está el supuesto acomodo del agente 007 en un mundo como el de hoy. No propongo, ni mucho menos, la cancelación del personaje (no estoy yo para esas cosas), pero sí cuestionarlo. Ya que los Broccoli, la familia que está detrás de las producciones Bond, se empeñan en actualizarlo para mantener a flote la franquicia, ¿qué sentido tiene James Bond en un panorama como el actual sin sus tics más definitorios, irritantes o incluso reprobables para bastantes? ¿Cómo impedir que alguien como 007, incólume, monolítico, no sea una reliquia andante en un hoy como el de hoy, obsesionado con destruir paradigmas y tótems? Todo ha cambiado tanto que los villanos de 007 son ahora nuestros iconos y referentes; piensen en Elon Musk: sería un villano perfecto en una peli de Bond, pero hoy es un ídolo de masas, referente para muchos, y hemos dejado nuestros destinos en sus manos, sin ningún tipo de coacción por su parte. Quizás eso dé la clave de lo desnortadas que están las ficciones bondianas en estos momentos.

Dicen que en 'Sin tiempo para morir', Cory Joji Fukinaga (curioso: el director es bastante más atractivo y elegante que Daniel Craig, o sea, el agente secreto) ha aportado cierto dramatismo y emotividad a las habituales peripecias abracadabrantes de 007, al sinfín de coches estrellados y mujeres cubiertas. Quizás ésa sea una de las sendas que conduzcan a mi interés, aunque lo dudo mucho. A los productores no les intereso (se las han apañado estupendamente sin mí durante 25 películas) y a mí, a estas alturas, ya le he cogido un poco de manía a Bond.