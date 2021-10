El Canto del Loco es uno de esos selectos grupos de culto de la música española. Su éxito fue rotundo en todo el país y, pese a haberse separado hace once más de once años, sus canciones siguen siendo cantadas por multitud de fans. No había día que a su cantante Dani Martín, que emprendió posteriormente una carrera en solitario, le pidiera la vuelta del grupo. Así pues, este domingo ha publicado un vídeo en el que deja entrever la vuelta de El Canto del Loco a los escenarios.

El 6 de octubre en el horizonte

Se trata de un vídeo de apenas 30 segundos de duración en el cual el se encuentra en un taxi. En él la conductora le pregunta si es el de El Canto del Loco, a lo que responde afirmativamente. "Es que a mi hija le encantabais" asegura para, acto seguido, comenzar a cantar el estribillo de Zapatillas, una de las canciones más populares del grupo.

Tras esto y un par de preguntas más, la ilusionada taxista le pregunta si vuelve El Canto del Loco, a lo que Dani Martín no responde. En ese momento en el vídeo aparece un cartel con una fecha, 6 de octubre.

En ese momento han surgido múltiples teorías sobre qué se anunciará en ese fecha, ¿será el regreso del grupo? ¿una gira de despedida? ¿nuevas canciones?

Las redes estallan

Lo que sí está claro es que el vídeo ha revolucionado las redes sociales y a la sociedad en general, teniendo más de 2,1 millones de visitas solo en Twitter y 1,4 en Instagram en menos de 24 horas. Se ha convertido en lo más comentado y los mensajes de ilusión y felicidad han sido una constante.

Reencuentro con los orígenes

¿Será esa la fecha de la vuelta de El Canto del Loco? ¿Volverá el grupo solo para un concierto? ¿Habrá gira? En recientes entrevistas a Los40, Martín anunció que volvería a sus orígenes en su nuevo trabajo: "Me reencontré con las canciones de El Canto del Loco y decidí grabar 10 canciones en mi estudio después del confinamiento. Hemos hecho un disco que para mí representa lo que era El Canto del Loco, su espíritu, su actitud...", aseguró el cantante.

Creado en 1994 por Dani Martín e Iván Ganchegui, El Canto del Loco publicó cinco álbumes de estudio y vendió más de un millón de copias en el mercado, convirtiéndose en una de las bandas más importantes del panorama español entre 2000 y 2008.