Usted también fue profesor de Literatura en un pueblo de Francia (y en Burgos, y en Zaragoza). La extranjería es fundamental en su vida, parece necesitarla. ¿Se ha sentido extranjero como poeta al adentrarse en la narrativa?

La extranjería se ha impuesto por la precariedad que hemos tenido por aquí estos últimos años y no tanto como afán viajero. Cuando me pongo a escribir no me siento poeta ni escritor ni europeo ni soltero ni bisexual, sino alguien inseguro que obedece a un impulso irremediable de transformar sus miedos en otra cosa más delicada.

¿Ha aprendido sobre poesía escribiendo una novela?

Quizá haya desaprendido sobre poesía escribiendo esta novela. Y eso lo entiendo como el buen camino. La poesía se desaprende para captarla lejos del poema, que para Machado era lo último que debía de hacer el poeta, escribir poemas.

Si «el poema tiene que señalar lo esencial de la existencia, indagar en las posibilidades de la plenitud», como me dijo una vez, ¿cuál es la misión de la novela?

Ni una novela ni un puñado de poemas tienen una misión concreta al escribirse. Lo que puedan llegar a conseguir ya es cosa de esa verdad que el lector necesite y que distará de la que creía poseer. Cuando alguien me dice que una novela me va a cambiar la vida trato de olvidar ese título lo antes posible. Las buenas novelas suelen sacudir nuestra vida, y agrandar ese misterio con más misterio.

La parcela me ha parecido que habla del mundo sin dejar de hablar de las personas. ¿Coincide con su intención al escribirla?

Mi intención era narrar una historia sencilla en la que las personas necesitan a otras personas para sobrevivir.

«Me marché más ligero de lo que vine», se lee al final de La parcela. ¿Ése es el secreto de la vida? Me recuerda a unos versos suyos: «De repente, un exceso de vida / se ha impuesto en nuestra rutina».

Es más una obviedad y una obsesión que un secreto: vaciar de trastos mi casa, renunciar a casi todo. Ese puede ser un camino para aliviar ese infantilismo que denunciaba el filósofo Bruckner de combinar una exigencia de seguridad con una avidez sin límites.

Y tengo la impresión de que usted también se va marchando cada vez más ligero de lo que vino literariamente, con una expresión más ascética, bressoniana de alguna manera.

Ojalá sea así y tenga razón. Me abochorna mucho de lo que veo y oigo a mi alrededor. El otro día, por ejemplo, leía en Twitter el testimonio de una periodista que contaba como anécdota que Antonio Gasset no le había cogido el teléfono. Ese hambre por estar, por aparecer o llamar la atención, nos ha convertido en seres insaciables, y nos reconvierte en meros animales hábiles, como ya apuntaba Rahner. Me siento liberado de muchas pamplinas, aunque las angustias siguen estando ahí, en alerta. Vivo entre el tormento y el todo incluido.

Define la novela como «un alegato por la vida». ¿Necesita la vida que la reivindiquemos?

No. La vida necesita que seamos capaces de ella. Pero llegar a esa virtud cuesta muchos años de trabajo, casi toda una vida.

La enfermedad es uno de los grandes asuntos de La parcela. Dice usted que la enfermedad le ha enseñado más que lo que le ha quitado. ¿Qué le ha enseñado? Me interesa especialmente, porque tengo a mi padre desde hace un mes entre la UCI y una habitación de planta.

Mucha fuerza con su padre... Es muy duro. No tengo claro lo que la enfermedad me ha enseñado. Sí que he aprendido que esa calamidad nos impulsa a una intensidad y autenticidad a las que sin ella no llegaríamos; la enfermedad tiene una parte de posibilidad, y esa parte está llena de elevación humana, de libertad.

Y, por supuesto, está el dolor, que iguala a los dos protagonistas de la novela, que transitan senderos tan diferentes. En realidad, La parcela nos acerca que el dolor es sacrificio, una de sus palabras favoritas. ¿Es así?

El sacrificio obedece a una posición más activa que el dolor. Me parece que lo que iguala a los personajes no es tanto ese extremo, sino la manera en que entienden esa forma de estar en el mundo que armoniza la resistencia con la pasividad.

¿En qué ha consistido la colaboración con Jonás Trueba? ¿Qué le ha comentado que le interesó de su novela?

Jonás y yo somos amigos desde hace años y siempre hemos estado cerca compartiendo alegrías y debacles. Lo veo como a un hermano mayor al que sigo y del que estoy orgulloso. Comentar y trabajar esta novela con él ha sido un proceso inolvidable, tan intenso como el de la propia escritura. Recuerdo bien su llamada cuando leyó el primer borrador de la novela, y lo que me dijo lo celebré comiéndome unos salmonetes en la barra de La Escollera, en el puerto de Estepona.