El cantautor, poeta y pintor Joaquín Sabina aseguró este martes que no volverá a los escenarios mientras se mantengan las medidas sanitarias para evitar la transmisión de la Covid-19.

«No pienso volver a los escenarios mientras la gente esté con mascarilla, no pueda levantarse o no pueda fumar o tomar una copa. Me temo que eso no será hasta dentro de un año y medio por lo menos. Pero sí volveré a decir hola y adiós», señaló.

Así lo manifestó el artista durante un coloquio con el poeta Benjamín Prado y la periodista Nativel Preciado. Ante la posibilidad de volver a los escenarios, Sabina afirmó que se encuentra «bien» después de «haber sobrevivido todas las maldades que han asolado». «No he tenido Covid, me he portado como un ciudadano ejemplar, no he salido, he llevado mi mascarilla pero he seguido fumando y bebiendo», comentó.

Durante el encuentro, el cantante repasó varios momentos de su vida y reconoció: «Yo que no he sido nunca un padre ejemplar, ni un marido ejemplar ni un amante ejemplar, pero creo que he sido un amigo leal». Aunque aseguró que el dinero nunca le ha «importado nada», matizó que ha empezado a pensar en el dinero «desde hace un par de años», para poder asegurarles a sus hijas lo que les pasa a la mayoría de la juventud de «no poder vivir mejor que sus padres».