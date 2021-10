Rebobinemos. Abril de 2020, en pleno confinamiento estricto por la pandemia. Casa de María Peláe. Cada día, a las 20.00 horas en punto, la cantante salía disfrazada de un colega de profesión para amenizar la cuarentena a sus vecinos. Madonna, Martirio, La Veneno, Conchita Wurst, Raffaella Carra y Freddie Mercury («peloenelpesho» incluido) son algunos de los mitos de la canción a los que daba vida la malagueña, con desparpajo y mucho cachondeo, la receta perfecta para aquel aburrimiento necesario que nos impusimos para empezar vencer al coronavirus. Quizás algún responsable de 'Tu cara me suena', el 'talent' en que 'celebrities' demuestran su capacidad camaleónica para encarnar a icónicos cantantes de todos los tiempos, viera alguno de aquellas performances en vídeo porque Peláe acaba de ser fichada para la novena edición del programa. La acompañarán, entre otros, Rasel, Eva Soriano, Nia Correia, David Fernández, Loles León, Lydia Bosch, Los Morancos y Agoney.

"Estoy reventada como un choco, pero muy contenta. Es un programa de diez en todos los sentidos. Lo estoy gozando. Tengo muchas ganas de que se estrene. Creo que lo dirán en un par de semanas o así. Vais a ver todo lo que está pasando por allí. No hay programa grabado que no me hayan tenido que retocar de llorar de la risa. O sea, yo al lado de Los Morancos, nada más que añadir", ha comentado la malagueña a Los40.com, que ya participó como invitada en un episodio de la temporada pasada del programa. Y avanza: "Me ha tocado imitar de todo. Hasta mucho pelo. Esa es la dinámica del programa y nos queda mucho por grabar. Hemos empezado hace relativamente poquito".

Con una tatarabuela que era cantaora en el Café de Chinitas, de casta le venía al galgo a María Peláe. Empezó a los 9 años, agazapada en su guitarra acústica, por timidez, para expresarse, y lleva años buscando nuevos métodos para comunicar «para probarse» a sí misma: «Me mandan muchos mensajes diciéndome que si lo que quiero es llegar a más personas... Pues claro. Qué pasa si quiero llegar a más personas si yo sé que no he perdido la esencia en el fondo».

La malagueña comenzó su andadura musical hace ya más de una década años como Alsondepez. Tiempo después, se despojaría de la última letra de su apellido para no ser confundida con la nadadora malagueña. Con este nuevo nombre artístico sacó a la luz su primer disco en 2017, Hipocondria. Su evolución musical la ha llevado por muchos lados, especialmente por esa mezcla de jondo simpático y música urbana con mensaje de temas como 'La niña', uno de los que la catapultó a la fama. Pero siempre, siempre, haga lo que haga, habrá un referente, un ídolo: Lola Flores. «Soy súper fanática de ella. Tengo una muñeca enorme en mi mesita de noche, herencia de mi abuela. Mi pareja tiene que aceptar que yo le doy un beso en la frente a la Lola Flores antes de acostarme». ¿Apostamos algo a que toca imitarla en 'Tu cara me suena'?