Los promotores del museo Hermitage en Barcelona han abierto la puerta a llevar el proyecto a Málaga capital después del rechazo a facilitar la iniciativa situada en la Nueva Bocana del Puerto.

Fuentes municipales han confirmado a Europa Press el contacto de los promotores del Hermitage de Barcelona con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

Durante el encuentro han abordado la posibilidad de que la iniciativa cultural se desarrolle en la capital de la Costa del Sol, según ha adelantado este domingo 'El Español' de Málaga. Al parecer, el Consistorio habría planteado distintas opciones donde podría encajar el proyecto, aunque los responsables de la iniciativa han mostrado preferencia por el puerto.

La ubicación en el puerto sería en la zona del muelle de San Andrés, junto a la parcela en la que está prevista la construcción del auditorio. No obstante, no sería, al parecer, la única ciudad que podría acoger este museo, si, finalmente, no se lleva a cabo en la ciudad Condal.

Málaga ha potenciado en los últimos años la oferta cultural y museística con importantes espacios como el Centre Pompidou Málaga o la Colección del Museo Ruso.